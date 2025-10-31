Практика судів
5,6 млн українців стали біженцями за час війни

09:00, 31 жовтня 2025
Найбільше – у Німеччині (1,2 млн) та Польщі (понад 1 млн).
За період повномасштабної війни статус біженців отримали 5,6 мільйона українців. Лідером за кількістю є Німеччина – 1,2 мільйона осіб. Другою йде Польща з трохи більш ніж одним мільйоном, повідомляє UA War Infographics.

До статистики не включено українців, які виїхали до Росії. Також на території країни-агресора перебуває багато людей, яких вивезли туди примусово.

Водночас, як розповідала «Судово-юридична газета», під час участі у заході високого рівня в Брюсселі, присвяченому подальшому перебуванню громадян України в країнах ЄС та їхньому поверненню додому, заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська представила ключові принципи, на яких має ґрунтуватися покроковий план щодо поетапного завершення дії Директиви ЄС про тимчасовий захист для українців.

Зокрема, вона наголосила, що Україна спільно з європейськими партнерами координує подальші кроки, аби цей процес був справедливим, передбачуваним і заснованим на повазі до вибору людей.

«Наша спільна робота з ЄС щодо майбутніх змін для українців базується на трьох ключових принципах: єдності, гідності та партнерстві. Єдність це про підтримку зв’язку українців із Батьківщиною, один з одним і з Європою. Гідність полягає у визнанні того, що українці за кордоном беруть активну участь у житті країн, які їх прихистили, а не є тягарем для них», — зазначила заступниця Міністра.

За словами посадовиці, нині близько 4,3 мільйона українців користуються правом на тимчасовий захист у країнах Євросоюзу.

Натомість, за даними Politico, Німеччина та Польща, де мешкає найбільше українських біженців у ЄС, планують обмеження для українських чоловіків 18-22 років.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», з 28 серпня набули чинності нові правила, які дозволяють чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон. Кількість українців, які звертаються по захист у Німеччині, різко зросла від приблизно 100 на тиждень до 1000, пише Welt.

За даними польської прикордонної служби, наданими Politico, від початку 2025 року до послаблення обмежень наприкінці серпня кордон з Польщею перетнули близько 45 300 українських чоловіків 18–22 років. За наступні два місяці ця цифра сягнула 98 500, тобто 1600 щодня.

Фото: UA War Infographics

