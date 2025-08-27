Для виїзду за кордон чоловікам 18-22 років потрібно буде показати військово-обліковий документ — МВС

Без військово-облікового документа чоловіків 18-22 років не випустять за кордон, пояснили у МВС.

МВС надало роз’яснення щодо виїзду за кордон чоловіків віком 18-22 років включно.

«Уряд України оновив порядок перетину державного кордону для громадян України чоловічої статі у віці від 18 до 22 років включно. За оновленими правилами, громадяни цієї категорії мають право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.

Для перетину кордону необхідно мати:

Паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон

Військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі), який пред’являється за вимогою представника Державної прикордонної служби», зазначили у МВС.

Також у МВС зазначили, що норма не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Ці особи можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження. Детальніше з переліком осіб, які не можуть виїхати за новими правилами, можна ознайомитись за посиланням.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін опублікував зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Зміни внесені постановою від 26 серпня №1031.

Вони передбачають, що виїзд чоловіків за кордон дозволяється до 22 років включно.

Так, пункт 2-19 Правил викладено у новій редакції: «У разі введення на території України воєнного стану обмеження щодо перетину державного кордону не поширюється на громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років (включно), крім випадків, визначених пунктом 2-14 цих Правил».

Автор: Наталя Мамченко

