Для выезда за границу мужчинам 18-22 лет нужно будет предъявить военно-учетный документ — МВД

МВД предоставило разъяснение по поводу выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно.
«Правительство Украины обновило порядок пересечения государственной границы для граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет включительно. По обновленным правилам, граждане этой категории имеют право выезжать за границу во время действия военного положения.
Для пересечения границы необходимо иметь:
Также в МВД уточнили, что норма не распространяется на лиц, занимающих определенные должности в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления. Эти лица могут выезжать за границу только в служебную командировку. Детальнее с перечнем лиц, которые не могут выехать по новым правилам, можно ознакомиться по ссылке.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин опубликовал изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Изменения внесены постановлением от 26 августа №1031.
Они предусматривают, что выезд мужчин за границу разрешается до 22 лет включительно.
Пункт 2-19 Правил изложен в новой редакции: «В случае введения на территории Украины военного положения ограничения по пересечению государственной границы не распространяется на граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет (включительно), кроме случаев, определенных пунктом 2-14 этих Правил».
Автор: Наталя Мамченко
