Для выезда за границу мужчинам 18-22 лет нужно будет предъявить военно-учетный документ — МВД

15:56, 27 августа 2025
Без военно-учетного документа мужчин 18-22 лет не выпустят за границу, объяснили в МВД.
Для выезда за границу мужчинам 18-22 лет нужно будет предъявить военно-учетный документ — МВД
МВД предоставило разъяснение по поводу выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно.

«Правительство Украины обновило порядок пересечения государственной границы для граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет включительно. По обновленным правилам, граждане этой категории имеют право выезжать за границу во время действия военного положения.

Для пересечения границы необходимо иметь:

  • Паспортный документ, дающий право на выезд за границу
  • Военно-учетный документ (в том числе в электронной форме), который предъявляется по требованию представителя Государственной пограничной службы», — отметили в МВД.

Также в МВД уточнили, что норма не распространяется на лиц, занимающих определенные должности в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления. Эти лица могут выезжать за границу только в служебную командировку. Детальнее с перечнем лиц, которые не могут выехать по новым правилам, можно ознакомиться по ссылке.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин опубликовал изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Изменения внесены постановлением от 26 августа №1031.

Они предусматривают, что выезд мужчин за границу разрешается до 22 лет включительно.

Пункт 2-19 Правил изложен в новой редакции: «В случае введения на территории Украины военного положения ограничения по пересечению государственной границы не распространяется на граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет (включительно), кроме случаев, определенных пунктом 2-14 этих Правил».

Автор: Наталя Мамченко

Для выезда за границу мужчинам 18-22 лет нужно будет предъявить военно-учетный документ — МВД

Без военно-учетного документа мужчин 18-22 лет не выпустят за границу, объяснили в МВД.

