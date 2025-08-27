Выехать за границу смогут мужчины от 18 до 22 лет включительно, кроме определенных должностных лиц — опубликовано постановление

Опубликовано постановление, разрешающее выезд мужчин от 18 до 22 лет включительно, за исключением некоторых должностных лиц.

Кабмин опубликовал изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Изменения внесены постановлением от 26 августа №1031.

Они предусматривают, что выезд мужчин за границу разрешается до 22 лет включительно.

Пункт 2-19 Правил изложен в новой редакции: «В случае введения на территории Украины военного положения ограничения на пересечение государственной границы не распространяется на граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет (включительно), кроме случаев, определенных пунктом 2-14 этих Правил».

Таким образом, исключение составляют мужчины, занимающие определенные должности.

Пункт 2-14 предусматривает, что члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров, руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители, Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители, Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместители, государственные секретари министерств, Руководитель Офиса Президента Украины и его заместители, руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители, Председатель Службы безопасности, его первый заместитель и заместители, Председатель и члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, Председатель и члены Счетной палаты, Председатель и члены Центральной избирательной комиссии, председатели и члены других государственных коллегиальных органов, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель и заместители, народные депутаты Украины, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители, Председатель Национального банка Украины, его первый заместитель и заместители, Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители, председатели местных госадминистраций, их первые заместители и заместители, судьи Конституционного Суда Украины, судьи, прокуроры, руководители других государственных органов и их заместители, депутаты местных советов, а также руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий, имеют право пересекать государственную границу на основании соответствующих решений о служебных командировках.

Также этот пункт 2-14 предусматривает, что пропуск через государственную границу мужчины, являющегося одиноким отцом, одиноким усыновителем или опекуном, попечителем, приемным отцом или отцом-воспитателем (при условии, что он не состоит в браке и самостоятельно воспитывает и содержит ребенка без участия матери), из числа указанных в этом пункте лиц, имеющих или воспитывающих ребенка/детей в возрасте до 18 лет, при их выезде за пределы Украины с целью посещения таких детей, находящихся за пределами Украины, или для сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины, осуществляется уполномоченными лицами Госпогранслужбы при наличии соответствующих подтверждающих документов.

Также по тексту 18 лет заменено на 23 года (в абзацах двенадцатом и тринадцатом пункта 2-1, пункте 2-8, абзацах первом и семнадцатом пункта 2-12, абзаце первом пунктов 2-13, 2-20—2-22).

Напомним, ранее пункт 2-19 предусматривал, что пропуск через государственную границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет, которые по дневной форме обучения получают степень высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) в высших учебных заведениях Украины государственной или коммунальной формы собственности и которые согласно Порядку реализации права на академическую мобильность, являются участниками программ образовательной академической мобильности и направляются на учебу в иностранные учебные заведения, осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при условии выполнения правил пересечения государственной границы Украины, наличия подтверждающих документов.

