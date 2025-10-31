Практика судов
5,6 млн украинцев стали беженцами за время войны

09:00, 31 октября 2025
Больше всего – в Германии (1,2 млн) и Польше (более 1 млн).
5,6 млн украинцев стали беженцами за время войны
За период полномасштабной войны статус беженцев получили 5,6 миллиона украинцев. Лидером по количеству является Германия – 1,2 миллиона человек. Второй идет Польша с чуть более чем одним миллионом, сообщает UA War Infographics.

В статистику не включены украинцы, выехавшие в Россию. Также на территории страны-агрессора находится много людей, которых вывезли туда принудительно.

В то же время, как сообщала «Судебно-юридическая газета», во время участия в мероприятии высокого уровня в Брюсселе, посвящённом дальнейшему пребыванию граждан Украины в странах ЕС и их возвращению домой, заместитель Министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская представила ключевые принципы, на которых должен основываться пошаговый план по поэтапному завершению действия Директивы ЕС о временной защите для украинцев.

В частности, она подчеркнула, что Украина совместно с европейскими партнёрами координирует дальнейшие шаги, чтобы этот процесс был справедливым, предсказуемым и основанным на уважении к выбору людей.

«Наша совместная работа с ЕС относительно будущих изменений для украинцев базируется на трёх ключевых принципах: единстве, достоинстве и партнёрстве. Единство — это о поддержании связи украинцев с Родиной, друг с другом и с Европой. Достоинство заключается в признании того, что украинцы за границей активно участвуют в жизни стран, которые их приютили, а не являются для них бременем», — отметила заместитель Министра.

По словам должностного лица, сейчас около 4,3 миллиона украинцев пользуются правом на временную защиту в странах Европейского Союза.

Вместо этого, по данным Politico, Германия и Польша, где проживает больше всего украинских беженцев в ЕС, планируют ввести ограничения для украинских мужчин 18-22 лет.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», с 28 августа вступили в силу новые правила, позволяющие мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу. Количество украинцев, обращающихся за защитой в Германии, резко возросло с примерно 100 в неделю до 1000пишет Welt.

По данным польской пограничной службы, предоставленным Politico, с начала 2025 года до ослабления ограничений в конце августа границу с Польшей пересекли около 45 300 украинских мужчин в возрасте 18–22 лет. За следующие два месяца эта цифра достигла 98 500, то есть 1600 ежедневно.

Фото: UA War Infographics

