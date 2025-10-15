Количество украинцев, обращающихся за защитой в Германии, резко возросло после разрешения на выезд мужчинам 18–22 лет — Welt

Как сообщается, сейчас фиксируют до 1000 заявок в неделю, хотя в мае таких было около сотни.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За последние недели в Германии значительно увеличилось количество граждан Украины, которые обращаются за временной защитой. Причиной этого, вероятно, стала отмена запрета на выезд для пригодных для службы мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом пишет Welt.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел ФРГ, количество заявлений от представителей этой возрастной категории возросло с примерно 100 в неделю до около 1000. Является ли это временной тенденцией, в ведомстве пока оценить не могут.

В общей сложности за лето количество украинцев в Германии продолжило расти. По данным Министерства, в мае через регистрационную систему Free было распределено 7961 человек, в августе - 11277, а в сентябре - уже 18755.

Украинцы, которые ищут защиту в Германии, не подаются на статус беженца, а получают разрешение на пребывание согласно параграфу 24 Закона о пребывании. Это дает им право сразу трудоустраиваться и пользоваться социальными льготами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.