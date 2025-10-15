Кількість українців, які звертаються по захист у Німеччині, різко зросла після дозволу на виїзд чоловікам 18–22 років — Welt

Як повідомляється, зараз фіксують до 1000 заявок на тиждень, хоча у травні таких було близько сотні.

Упродовж останніх тижнів у Німеччині значно побільшало громадян України, які звертаються по тимчасовий захист. Причиною цього, ймовірно, стало скасування заборони на виїзд для придатних до служби чоловіків віком від 18 до 22 років. Про це пише Welt.

Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ ФРН, кількість заяв від представників цієї вікової категорії зросла з приблизно 100 на тиждень до близько 1000. Чи є це тимчасовою тенденцією, у відомстві поки оцінити не можуть.

Загалом за літо кількість українців у Німеччині продовжила зростати. За даними Міністерства, у травні через реєстраційну систему Free було розподілено 7961 особу, у серпні — 11 277, а у вересні — вже 18 755.

Зазначається, що українці, які шукають захист у Німеччині, не подаються на статус біженця, а отримують дозвіл на перебування згідно з параграфом 24 Закону про перебування. Це надає їм право одразу працевлаштовуватися та користуватися соціальними пільгами.

