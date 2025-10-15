Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Кількість українців, які звертаються по захист у Німеччині, різко зросла після дозволу на виїзд чоловікам 18–22 років — Welt

09:50, 15 жовтня 2025
Як повідомляється, зараз фіксують до 1000 заявок на тиждень, хоча у травні таких було близько сотні.
Кількість українців, які звертаються по захист у Німеччині, різко зросла після дозволу на виїзд чоловікам 18–22 років — Welt
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Упродовж останніх тижнів у Німеччині значно побільшало громадян України, які звертаються по тимчасовий захист. Причиною цього, ймовірно, стало скасування заборони на виїзд для придатних до служби чоловіків віком від 18 до 22 років. Про це пише Welt.

Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ ФРН, кількість заяв від представників цієї вікової категорії зросла з приблизно 100 на тиждень до близько 1000. Чи є це тимчасовою тенденцією, у відомстві поки оцінити не можуть.

Загалом за літо кількість українців у Німеччині продовжила зростати. За даними Міністерства, у травні через реєстраційну систему Free було розподілено 7961 особу, у серпні — 11 277, а у вересні — вже 18 755.

Зазначається, що українці, які шукають захист у Німеччині, не подаються на статус біженця, а отримують дозвіл на перебування згідно з параграфом 24 Закону про перебування. Це надає їм право одразу працевлаштовуватися та користуватися соціальними пільгами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Німеччина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НАЗК зможе видаляти зі свого сайту підсумки перевірки декларації чиновника, в якій виявили порушення, за заявою чиновника — новий позасудовий механізм перегляду

У разі задоволення заяви чиновника довідка про результати повної перевірки декларації видаляється з офіційного веб-сайту НАЗК, а обґрунтований висновок про встановлені ознаки порушення – відкликається.

«А за що виправдувальний, за те, що зуби вибив»: Верховний Суд скасував вирок суду через коментарі головуючого судді

Верховний Суд вказав, що прояв емоцій судом під час судового розгляду є порушенням принципу відстороненості і може ставити під сумнів законність прийнятого рішення і судового процесу в цілому.

Суддя чотири року тому відзначила 9 травня, а у 2025 році отримала за це дисциплінарну справу

Активісти написали на суддю скаргу, але суддя вважає, що закон про декомунізацію вона не порушувала.

Громадські об’єднання будуть оцінювати культуру спілкування суддів в процесі – опубліковано положення про регулярне оцінювання суддів

Представники ГО будуть оцінювати реакцію судді на представника ГО, який прийшов в судове засідання – ВККС опублікувала фінальну редакцію положення про регулярне оцінювання суддів.

Президент має повноваження впровадити військову адміністрацію населеного пункту в будь-якій громаді України — Віталій Безгін

Як зазначив член Комітету ВР з питань державної влади Віталій Безгін, Верховна Рада може прийняти рішення про те, що начальник військової адміністрації здійснює повноваження міського голови.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду