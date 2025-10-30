Германия и Польша готовят ограничения для украинских мужчин 18-22 лет

Польша не может служить убежищем для тысяч мужчин и платить за их дезертирство, – говорят в ультраправой Конфедерации.

Политики Германии и Польши, где проживает больше всего украинских беженцев в ЕС, выражают намерение ограничить их присутствие из-за резкого увеличения въезда молодых украинских мужчин в последние недели после ослабления правил выезда. Об этом сообщает Politico.

В Германии представители правящей консервативной партии канцлера Фридриха Мерца предупреждают, что хотя страна и в дальнейшем будет принимать украинцев, общественная солидарность с Украиной может ослабнуть, если молодые мужчины-эмигранты будут уклоняться от призыва.

«Мы не хотим, чтобы молодые украинские мужчины тратили время в Германии, вместо того чтобы защищать свою Родину», — сказал Politico Юрген Хардт, ключевой законодатель по внешней политике от консерваторов Мерца, добавив: «Украина сама решает, но недавние законодательные изменения вызвали эмиграционную тенденцию, которой нужно противодействовать».

Польская ультраправая Конфедерация заявила более радикально: «Польша не может служить убежищем для тысяч мужчин, которые должны защищать свою страну, одновременно обременяя польских налогоплательщиков расходами на их дезертирство».

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», с 28 августа вступили в силу новые правила, позволяющие мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу. Количество украинцев, обращающихся за защитой в Германии, резко возросло с примерно 100 в неделю до 1000.

По данным польской пограничной службы, предоставленным Politico, с начала 2025 года до ослабления ограничений в конце августа границу с Польшей пересекли около 45 300 украинских мужчин в возрасте 18–22 лет. За следующие два месяца эта цифра достигла 98 500, то есть 1600 ежедневно.

