Практика судов
  1. В мире

Германия и Польша готовят ограничения для украинских мужчин 18-22 лет

19:36, 30 октября 2025
Польша не может служить убежищем для тысяч мужчин и платить за их дезертирство, – говорят в ультраправой Конфедерации.
Германия и Польша готовят ограничения для украинских мужчин 18-22 лет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Политики Германии и Польши, где проживает больше всего украинских беженцев в ЕС, выражают намерение ограничить их присутствие из-за резкого увеличения въезда молодых украинских мужчин в последние недели после ослабления правил выезда. Об этом сообщает Politico.

В Германии представители правящей консервативной партии канцлера Фридриха Мерца предупреждают, что хотя страна и в дальнейшем будет принимать украинцев, общественная солидарность с Украиной может ослабнуть, если молодые мужчины-эмигранты будут уклоняться от призыва.

«Мы не хотим, чтобы молодые украинские мужчины тратили время в Германии, вместо того чтобы защищать свою Родину», — сказал Politico Юрген Хардт, ключевой законодатель по внешней политике от консерваторов Мерца, добавив: «Украина сама решает, но недавние законодательные изменения вызвали эмиграционную тенденцию, которой нужно противодействовать».

Польская ультраправая Конфедерация заявила более радикально: «Польша не может служить убежищем для тысяч мужчин, которые должны защищать свою страну, одновременно обременяя польских налогоплательщиков расходами на их дезертирство».

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», с 28 августа вступили в силу новые правила, позволяющие мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу. Количество украинцев, обращающихся за защитой в Германии, резко возросло с примерно 100 в неделю до 1000.

По данным польской пограничной службы, предоставленным Politico, с начала 2025 года до ослабления ограничений в конце августа границу с Польшей пересекли около 45 300 украинских мужчин в возрасте 18–22 лет. За следующие два месяца эта цифра достигла 98 500, то есть 1600 ежедневно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия Польша беженец

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва