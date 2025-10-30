Німеччина і Польща готують обмеження для українських чоловіків 18-22 років

Польща не може слугувати притулком для тисяч чоловіків та платити за їхнє дезертирство, – кажуть в ультраправій Конфедерації.

Політики Німеччини та Польщі, де мешкає найбільше українських біженців у ЄС, висловлюють намір обмежити їхню присутність через різке збільшення в'їзду молодих українських чоловіків останніми тижнями після послаблення правил виїзду. Про це повідомляє Politico.

У Німеччині представники правлячої консервативної партії канцлера Фрідріха Мерца застерігають, що хоча країна й надалі прийматиме українців, суспільна солідарність з Україною може послабшати, якщо молоді чоловіки-емігранти уникатимуть призову.

«Ми не хочемо, аби молоді українські чоловіки витрачали час у Німеччині, замість захисту своєї Батьківщини», – сказав Politico Юрген Хардт, ключовий законодавець з зовнішньої політики від консерваторів Мерца, додаючи: «Україна сама вирішує, але недавні законодавчі зміни спричинили еміграційну тенденцію, з якою треба протидіяти».

Польська ультраправа Конфедерація заявила радикальніше: «Польща не може слугувати притулком для тисяч чоловіків, які мусять обороняти свою країну, одночасно обтяжуючи польських платників податків витратами на їхнє дезертирство».

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», з 28 серпня набули чинності нові правила, які дозволяють чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон. Кількість українців, які звертаються по захист у Німеччині, різко зросла від приблизно 100 на тиждень до 1000.

За даними польської прикордонної служби, наданими Politico, від початку 2025 року до послаблення обмежень наприкінці серпня кордон з Польщею перетнули близько 45 300 українських чоловіків 18–22 років. За наступні два місяці ця цифра сягнула 98 500, тобто 1600 щодня.

