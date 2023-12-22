Підприємця підозрюють у заволодінні майже 200 тисячами гривень під час відбудови гімназії в Бучанському районі

Підприємець виступив підрядником час відбудови гімназії в Бучанському районі за кошти благодійної організації.

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Підприємця-підрядника підозрюють у незаконному заволодінні майже 200 тисячами гривень коштів благодійної організації під час відбудови гімназії в Бучанському районі Київської області. Про це повідомила прокуратура Київської області.

За даними слідства, між однією з селищних рад Київської області, підприємцем та благодійною організацією був укладений договір підряду на відновлювальні ремонтні роботи будівлі гімназії в Бучанському районі, яка пошкоджена внаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією з боку росії.

З метою незаконного отримання частини коштів благодійної організації, підозрюваний завищив обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів у офіційних документах. Ці дані були використані для отримання коштів на його рахунок від організації.

За результатами експертизи встановлено, що підприємець заволодів майже 200 тисячами гривень, використавши підроблені дані та фіктивні обсяги робіт.

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