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  1. В Україні

На Київщині підрядник вкрав гроші на ремонті укриття

23:42, 15 січня 2024
Підрядника судитимуть за заволодіння бюджетними коштами під час ремонту укриття у Вишгороді.
На Київщині підрядник вкрав гроші на ремонті укриття
Фото: comments.ua
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На Київщині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора товариства за фактами заволодіння чужим майном та службового підроблення. Про це повідомила Київська обласна прокуратура. 

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, за результатами виконання ремонту укриття в одному з житлових будинків у місті Вишгород, зазначив у звітній документації завищені ціни на використані матеріали та виконану роботу.   

У прокуратура додали, що підрядник безпідставно отримав з бюджету майже 100 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що підприємця підозрюють у заволодінні майже 200 тисячами гривень під час відбудови гімназії в Бучанському районі.

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