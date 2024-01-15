У НАТО відреагували на повідомлення про «підготовку» Альянсу до війни з рф

Там кажуть, що стаття Bild про війну між НАТО та рф є лише сценарієм навчань.

Видання Bild написало, що Бундесвер готується до російської атаки на східний фланг НАТО. Військовий конфлікт начебто може статися вже в лютому цього року.

Директор Центру передового досвіду НАТО в галузі стратегічної комунікації Яніс Сартс заявив, що матеріал Bild про те, що НАТО готується до війни з рф — це навчальний сценарій, який завжди є вигаданою ситуацією.

Він спрямований на те, щоб перевірити військові можливості в тій чи іншій області, додав Сартс.

"Сценарії раніше були повністю вигадані з неіснуючими країнами і географічними регіонами. Зараз більш доречно використовувати існуючі країни і географічні регіони", – прокоментував Сартс у соцмережі Х (твіттер).

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