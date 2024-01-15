На Закарпатті власник транспортних компаній організував схему виїзду ухилянтів за кордон

Транспортні компанії зловмисника імітували міжнародні перевезення вантажів.

Управління СБ України в Закарпатській області повідомило, що заблокувало схему незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Організатором нелегального «трафіку» виявився мешканець Тячівського району - власник кількох транспортних компаній, які імітували міжнародні перевезення вантажів.

«За гроші фігурант пропонував військовозобов’язаним виїхати з нашої держави на підставі внесення до бази даних «Шлях» неправдивих відомостей про те, що чоловіки є начебто перевізниками. Це було підставою для безперешкодного перетину держкордону в пунктах пропуску», - сказано у повідомленні.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта та в його офісних приміщеннях. Серед іншого виявлено готівку в різній валюті на загальну суму понад пів мільйона у гривневому еквіваленті.

Організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

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