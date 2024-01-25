Суд покарав чоловіка, який переправляв ухилянтів за кордон

За грошову винагороду зловмисник мав перевести чоловіка з України до Словаччини.

Державна прикордонна служба України повідомила, що 7 років позбавлення волі отримав переправник ухилянтів за кордон. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що в липні минулого року порушника затримали «на гарячому» під час отримання від «клієнта» 500 доларів США. За грошову винагороду він мав перевести чоловіка з України до Словаччини.

За вчинення кримінального правопорушення Ужгородський міськрайонний суд увʼязнив переправника на 7 років з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що на Закарпатті власник транспортних компаній організував схему виїзду ухилянтів за кордон.

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