Вперше з часів Холодної війни: Німеччина розробляє новий план з оборони

Основні пункти плану будуть присвячені стримуванню ворожих військ у разі вторгнення на територію Німеччини.

Німеччина вперше з часів холодної війни розробить комплексний план оборони на тлі російського вторгнення в Україну. Про це заявив німецький генерал-лейтенант Андре Бодеман, передає DW.

Так, основні пункти плану будуть присвячені стримуванню ворожих військ у разі вторгнення на територію Німеччини. Окрім цього відповідальні особи повинні враховувати нові розробки у військових діях і готуватися до саботажу критичної інфраструктури, дезінформації та кібератак. Також передбачається, що значна частина Бундесверу знадобиться для захисту східного флангу НАТО.

«Операційний план Німеччини базується на поточній ситуації з безпекою та загрозами в Німеччині та Європі в цілому. Це має бути здійсненний і здійсненний план, а не просто нездійсненна мрія, продумана концепція, а насправді щось відчутне, що зрештою може спрацювати», - зазначив Бодеман.

Новий план містить сотні сторінок, та буде секретним. Обговорювати його планують за участю поліції, офіцерів цивільного захисту, вчених, енергетичної та логістичної промисловості та союзників. Його планують повністю розробити вже до кінця березня цього року.

«Це оборонне планування спрямоване насамперед на стримування. Ми щось робимо для того, щоб не допустити конфлікту чи війни», - сказав генерал-лейтенант.

Він зауважив, що зараз ситуація в Європі інша, ніж 30 років тому, коли Німеччина була прифронтовою державою. І зараз його країна знаходиться в «тиловій зоні».

«Тобто я не очікую танкового бою на північнонімецькій рівнині, і, сподіваюся, висадки десантників російських парашутистів також не очікую. Але нашим критичним інфраструктурам, портам, мостам, енергетичним компаніям, звичайно, загрожують диверсії, можливо, також спецназ, який проник і намагається порушити ці критичні інфраструктури», - підкреслив він.

Бодеман вважає, що одним з основних напрямків захисту має бути кіберпростір. Зокрема поширення дезінформації противником та спроби таким чином вплинути на жителів Німеччини та владу.

«І четверта частина, проти якої ми зараз маємо озброїтися, - це однозначно диверсії спецпідрозділів, наприклад, іррегулярних сил, які намагаються вивести з ладу те чи інше, щоб перешкодити або не допустити розгортання», - сказав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.