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Впервые со времен Холодной войны: Германия разрабатывает новый план по обороне

18:35, 25 января 2024
Основные пункты плана будут посвящены сдерживанию вражеских войск в случае вторжения на территорию Германии.
Впервые со времен Холодной войны: Германия разрабатывает новый план по обороне
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Германия впервые со времен холодной войны разработает комплексный план обороны на фоне российского вторжения в Украину. Об этом заявил германский генерал-лейтенант Андре Бодеман, передает DW.

Так, основные пункты плана будут посвящены сдерживанию вражеских войск в случае вторжения на территорию Германии. Кроме того, ответственные лица должны учитывать новые разработки в военных действиях и готовиться к саботажу критической инфраструктуры, дезинформации и кибератак. Также предполагается, что значительная часть Бундесвера будет необходима для защиты восточного фланга НАТО.

«Операционный план Германии базируется на текущей ситуации с безопасностью и угрозами в Германии и Европе в целом. Это должен быть осуществимый и осуществимый план, а не просто несбыточная мечта, продуманная концепция, а на самом деле что-то ощутимое, что может сработать», - отметил Бодеман.

Новый план содержит сотни страниц и будет секретным. Обсуждать его планируют с участием полиции, офицеров гражданской защиты, ученых, энергетической и логистической промышленности и союзников. Его планируют полностью разработать уже к концу марта этого года.

«Это оборонное планирование направлено, прежде всего, на сдерживание. Мы что-то делаем для того, чтобы не допустить конфликт или войну», - сказал генерал-лейтенант.

Он отметил, что сейчас ситуация в Европе иная, чем 30 лет назад, когда Германия была прифронтовым государством. И сейчас его страна находится в «тыловой зоне».

«То есть я не ожидаю танкового боя на северогерманской равнине, и, надеюсь, высадки десантников российских парашютистов тоже не ожидаю. Но нашим критическим инфраструктурам, портам, мостам, энергетическим компаниям, конечно, угрожают диверсии, возможно, также проникший и пытающийся нарушить эти критические инфраструктуры спецназ», - подчеркнул он.

Бодеман считает, что одним из основных направлений защиты должно быть киберпространство. В частности, распространение дезинформации противником и попытки таким образом повлиять на жителей Германии и власть.

«И четвертая часть, против которой мы сейчас должны вооружиться, – это однозначно диверсии спецподразделений, например, иррегулярных сил, которые пытаются вывести из строя то или иное, чтобы помешать или не допустить развертывания», – сказал он.

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