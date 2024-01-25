Что в Украине думают делать с долгостроями и недостроями: в Комитете Рады высказали предложения

Пока у государства нет актуальных данных по поводу того, каким фондом недостроенного жилья оно оперирует, поэтому проведут инвентаризацию.

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Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк рассказала, что в Украине планируют возобновлять процесс инвентаризации недостроев и долгостроев, приостановленный из-за российского вторжения. По ее мнению, это поможет максимально четко обозначить масштабы проблемы по состоянию на данный момент и будет способствовать поиску оптимальных путей ее решения.

Об этом она сказала на круглом столе «Совершенствование финансово-кредитных механизмов обеспечения строительства жилья с целью развития строительной отрасли и создания условий для восстановления Украины».

По словам Шуляк, у государства пока нет актуальных данных относительно того, каким фондом недостроенного жилья она оперирует и точного количества граждан, проинвестировавших в незавершенное строительство. Поэтому проведение вместе с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры соответствующей инвентаризации позволит максимально четко определить масштабы проблемы. Это, в свою очередь, поможет поиску оптимальных путей ее решения.

«Проблема недостроев и долгостроев для Украины, как мы видим, к сожалению не нова. Лишь на примере столицы имеем кучу показательных кейсов: сначала печально известные дома Войцеховского, потом Укрбуд, Аркада, теперь Киевгорстрой. Это десятки тысяч украинских семей, до сих пор не получивших ключей от своего дома. Нужно искать возможные пути решения этих вызовов по всей стране, а также укреплять законодательство в строительной сфере, чтобы сделать невозможным повторение подобных ситуаций», – подчеркнула Шуляк.

Важным шагом к этому, по словам главы профильного комитета, стал Закон о регистрации специального имущественного права, заработавший в конце прошлого года. Теперь все застройщики должны регистрировать специальные имущественные права на свои объекты в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, а для этого должны зарегистрировать каждую квартиру как составную часть дома в Единой государственной электронной системе в сфере строительства.

Эта система не упустит регистрацию, если застройщик предварительно не получил технические условия, градостроительные условия и ограничения, не внес данные на проектирование, проектную документацию с идентификатором и экспертный отчет. Кроме того, в системе обязательно должна быть утверждена проектная документация, а также документ, дающий право на выполнение строительных работ.

«Фактически такая многоэтапная проверка алгоритмами электронной системы перед регистрацией специального имущественного права является дополнительной гарантией для инвестора, что застройщик строит в соответствии с действующим законодательством», - пояснила Елена Шуляк.

По состоянию на сегодняшний день, отметила она, уже состоялось несколько десятков регистраций специального имущественного права, то есть процесс запущен и набирает обороты. И это, по мнению парламентария, немаловажный шаг к созданию прозрачных правил игры на рынке девелопмента и еще один предохранитель для появления новых проблемных кейсов.

Впрочем, для успешного решения вопроса с долгостроями и недостроями крайне важна еще и готовность местной власти приобщаться к поиску оптимальных путей решения каждого конкретного кейса, убеждена Шуляк.

Показателен в этом плане есть кейс Долинской общины Ивано-Франковщины, где органы местной власти передали несколько объектов незавершенного строительства из государственной собственности в коммунальную и достроили их по всем современным стандартам, включая энергоэффективность, за счет местного бюджета. А ключи от новых квартир в них передали семьям военных.

По словам Шуляк, чтобы подобных проектов на местах становилось больше, в Верховной Раде недавно приняли законопроект №10202, дающий исполнительным органам местного самоуправления полноценное право на заказ ремонта или комплексного восстановления объектов социальной и производственной инфраструктуры, а также жилых домов.

Помочь с поиском инструментов решения проблем недостроев и долгостроев могут также публичные консультации и привлечение экспертной среды для наработки соответствующих решений.

По мнению Шуляк, целесообразным для этого будет применить такой инструмент как публичные консультации. Опыт их проведения уже стал показательным при совершенствовании программы єВідновлення, когда во время общественных обсуждений удалось выявить нуждающиеся в совершенствовании моменты и совместно найти решения, как их улучшение.

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