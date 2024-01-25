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Верховенство права и реформа госуправления: Ольга Стефанишина назвала следующие шаги по переговорам о вступлении в ЕС

17:00, 25 января 2024
Вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что дорожные карты в сферах верховенства права и реформы государственного управления будут основой переговорного процесса по вступлению в ЕС.
Верховенство права и реформа госуправления: Ольга Стефанишина назвала следующие шаги по переговорам о вступлении в ЕС
Фото: slovoidilo.ua
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Правительство Украины согласовало с представителями Европейской комиссии о начале скрининга украинского законодательства на соответствие праву ЕС. Об этом в Брюсселе рассказала вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина после встречи с еврокомиссаром по расширению Оливером Варгее, передает «Радио Свобода».

По ее словам, был сформирован график всех последующих встреч в рамках начала переговорного процесса, начали процесс скрининга и утвердили соответствующие секторальные встречи, которые будут проходить в рамках скрининга.

«Так же по результатам сегодняшних переговоров мы начинаем работу над дорожными картами в сферах верховенства права и реформы государственного управления, которые будут основой самого переговорного процесса», – заявила Стефанишина.

Скрининг – длительный процесс, предусматривающий секторальные встречи по всем направлениям, отметила чиновник. Начнут с сектора фундаментальных прав и реформ.

 «Будем надеяться, что выполнение Украиной четырех рекомендаций ускорит и принятие переговорной рамки, и открытие первого раунда переговоров», – отметила вице-премьер.

Следующую оценку выполнения Украиной критериев, сопровождавших предоставление ей статуса кандидата, Еврокомиссия, как ожидается, обнародует в конце февраля.

Ранее Евродепутаты призвали Совет Европы начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы.

Также Ольга Стефанишина сообщила о «подводных камнях» на пути Украины в ЕС.

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