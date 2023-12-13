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  1. В мире

Евродепутаты призвали Совет Европы начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы

16:52, 13 декабря 2023
Депутаты призвали лидеров ЕС установить четкие сроки для стран-кандидатов по вступлению в Евросоюз.
Евродепутаты призвали Совет Европы начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы
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Депутаты Европейского парламента призвали Совет Европы на заседании 14-15 декабря принять решение о начале переговоров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС. Заявление опубликовано на сайте Европарламента.

Документ поддержали 468 евродепутатов.

Кроме того, депутаты считают, что переговоры можно начать с Боснией и Герцеговиной при условии определенных реформ. Они также призвали предоставить статус кандидата Грузии.

Депутаты Европарламента призвали лидеров ЕС установить четкие сроки для стран-кандидатов по вступлению в ЕС.

«Однако, по их мнению, не должно быть ускоренного пути к членству. Евродепутаты настаивают на выполнении Копенгагенских критериев, чтобы гарантировать, что страны-кандидаты и потенциальные кандидаты демонстрируют последовательную и устойчивую приверженность демократии, верховенству права, правам человека, уважению и защите меньшинств, а также экономическим реформам», - говорится в заявлении.

Евродепутаты подчеркнули, что расширение ЕС – это стратегическая инвестиция в мир и безопасность, а также движущая сила демократии и европейских ценностей на всем континенте, особенно учитывая вторжение рф в Украину.

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