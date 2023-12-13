Євродепутати закликали Раду Європи розпочати перемовини про вступ України та Молдови

Депутати закликали лідерів ЄС встановити чіткі терміни для країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу.

Депутати Європейського парламенту закликали Раду Європи на засіданні 14-15 грудня ухвалити рішення про початок переговорів про вступ України та Молдови до ЄС. Заява опублікована на сайті Європарламенту.

Документ підтримали 468 євродепутатів.

Крім того, депутати вважають, що перемовини можна почати з Боснією і Герцеговиною за умови впровадження певних реформ. Вони також закликали надати статус кандидата Грузії.

Депутати Європарламенту закликали лідерів ЄС встановити чіткі терміни для країн-кандидатів на вступ до ЄС.

«Однак, на їхню думку, не повинно бути ніякого прискореного шляху до членства. Євродепутати наполягають на виконанні Копенгагенських критеріїв, щоб гарантувати, що країни-кандидати та потенційні кандидати демонструють послідовну і стійку відданість демократії, верховенству права, правам людини, повазі та захисту меншин, а також економічним реформам», - йдеться у заяві.

Євродепутати наголосили, що розширення ЄС - це стратегічна інвестиція в мир і безпеку, а також рушійна сила демократії та європейських цінностей на всьому континенті, особливо з огляду на вторгнення рф в Україну.

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