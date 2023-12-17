По каким правилам ВККС завершит конкурс на вакансии местных и апелляционных судов - закон

По новому закону ВККС завершает конкурсы на занятие вакантных должностей судей, объявленные 14 сентября, по правилам, действующим после вступления в силу Закона по усовершенствованию процедур судейской карьеры.

Источник фото: ВККС

Как известно, Верховная Рада 9 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект 10140-д по усовершенствованию процедур судейской карьеры. Переходный период в контексте объявленных конкурсов на должности судей предлагается урегулировать следующим образом.

Завершение конкурсов

ВККС завершает конкурсные процедуры, начатые ВККС до вступления в силу Закона «О внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторых законов Украины о деятельности органов судейского управления» по правилам, действовавшим в день начала таких процедур.

ВККС завершает конкурс на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов, объявленный решением Комиссии от 14 сентября 2023 г. № 94/зп-23, по правилам, действующим после вступления в силу Закона по усовершенствованию процедур судейской карьеры.

ВККС завершает конкурс на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленный решением Комиссии от 14 сентября 2023 г. № 95/зп-23, по правилам, действующим после вступления в силу Закона по усовершенствованию процедур судейской карьеры.

Лица, назначенные на должность судьи по результатам такого конкурса, не проходят начальную подготовку в Национальной школе судей Украины, предусмотренную статьей 89 настоящего Закона, и приобретают полномочия судьи по осуществлению правосудия, при условии зачисления в штат соответствующего суда и присяги судьи.

Кандидаты, которые на день завершения Высшей квалификационной комиссией судей Украины конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного решением Комиссии от 14 сентября 2023 № 95/ЗП-23, находятся в резерве на занятие вакантных должностей судей, подлежат исключению из резерва.

Без прохождения процедуры отбора такие лица не могут быть повторно зачислены в резерв.

Какие правила действуют после вступления в силу закона об усовершенствовании процедур судейской карьеры

Согласно новой статье 79-5 Закона о судоустройстве после определения победителя конкурса, Высшая квалификационная комиссия судей Украины на своем заседании проводит с ним собеседование.

По результатам собеседования ВККС принимает:

решение о рекомендации или об отказе в предоставлении рекомендации о назначении кандидата на должность судьи;

решение о рекомендации о переводе судьи (если победителем конкурса на должность судьи местного суда стал судья). Неявка победителя на собеседование с Комиссией не препятствует принятию таких решений.

ВККС принимает мотивированное решение об отказе в предоставлении рекомендации о назначении кандидата на должность судьи в случае обоснованного сомнения относительно его соответствия критериям добродетели или профессиональной этики. В этом случае победителем конкурса определяется следующий в рейтинге кандидат.

В случае выявления во время проведения конкурса на должность судьи местного суда фактов, которые могут повлечь дисциплинарную ответственность судьи, который намеревался быть переведен в другой суд и стал победителем конкурса, Высшая квалификационная комиссия судей Украины одновременно с предоставлением рекомендации о переводе такого судьи обращается к органу, осуществляющему дисциплинарное производство в отношении судьи, для решения вопроса об открытии дисциплинарного дела или об отказе в его открытии.

Конкурс на вакантную должность судьи завершается принятием ВККС решения о рекомендации о назначении кандидатов судьями или о рекомендации о переводе судей.

По результатам конкурса ВККС направляет ВСП в соответствии с количеством вакантных должностей судей рекомендации о назначении кандидатов судьями, рекомендации о переводе судей.

Лицо, получившее рекомендацию о назначении на должность судьи по результатам конкурса, до завершения рассмотрения ВСП соответствующей рекомендации не может участвовать в других конкурсах на должность судьи.

В случае если на день получения рекомендации о назначении на должность судьи по результатам конкурса лицо принимало участие в других конкурсах на должность судьи, со дня принятия ВККС соответствующего решения о рекомендации это лицо считается прекратившим участие в соответствующих конкурсах.

Напомним, что этим законом депутаты также повысили «минимальную» зарплату членам Высшего совета правосудия и ВККС до 236 тысяч гривен.

Автор: Наталя Мамченко

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