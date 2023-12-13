Двое судей местных судов признано такими, что соответствую занимаемой должности – ВККС

ВККС проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания двух судей местных судов.

В среду, 13 декабря, в заседании коллегия Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания двух судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Качаленко Анна Васильевна – Дзержинский городской суд Донецкой области – 745,875 балла – отвечает занимаемой должности.

Догарева Ирина Олеговна – Арбузинский районный суд Николаевской области – 696,875 балла – соответствует занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что шесть судей признаны такими, что соответствуют занимаемой должности.

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