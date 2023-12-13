В Японии мужчина пытался убить таракана, однако взорвал квартиру

Мужчина взорвал квартиру, пытаясь убить одного таракана с помощью слишком большого количества инсектицида.

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В Японии произошел взрыв в квартире в результате распыления слишком большого количества инсектицида мужчиной, который пытался избавиться от одного таракана. Об этом сообщает Business Insider.

Местная полиция объяснила, что 54-летний мужчина заметил таракана и распылил инсектицид в помещении своей квартиры. Однако через некоторое время произошел взрыв. В результате этого было разбито балконное окно.

Национальный центр по вопросам потребителей Японии получил несколько сообщений о взрывах, которые, вероятно, возникли в результате столкновения распыленных инсектицидов с электрическими розетками или другими источниками игниции.

Ранее Филипп Келер, профессор энтомологии из Университета Флориды, отмечал, что использование жидких спреев в определенных местах может быть очень опасным. Например, использование спреев на основе воды рядом с электрическими розетками может привести к поражению током для людей, которые их используют.

"Лампы и газовое пламя от обогревателей и приборов могут зажечь легковоспламеняющиеся пестициды на основе нефти", - подчеркнул Келер.

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