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  1. В Украине

Ольга Стефанишина сообщила о «подводных камнях» на пути Украины в ЕС

20:21, 13 декабря 2023
По словам Ольги Стефанишиной, каждый день возникают новые вопросы и договоренности.
Ольга Стефанишина сообщила о «подводных камнях» на пути Украины в ЕС
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Министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что страна продолжает работать над вступлением в ЕС, но на пути оказывается немало «подводных камней», усложняющих ситуацию. Об этом она сказала в эфире телемарафона.

На вопрос, есть ли на пути вступления в ЕС, у Украины какие-то «подводные камни», кроме угроз со стороны Венгрии по блокированию переговоров о вступлении.

«Их очень много. Каждый день возникают новые вопросы, договоренности, предостережения», - сказала Стефанишина.

Она отметила, что очень важным для Украины является то, что сегодня перед голосованием в Европарламенте был доклад президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о прогрессе реформ во всех странах расширения.

«Президент отметила, что мы приложили усилия по реализации дополнительных шагов, определенных Еврокомиссией, и подтвердила положительную оценку принятого закона о нацменьшинствах», - пояснила министр.

Также она добавила, что по состоянию на сейчас продолжает работать в Брюсселе с государствами-членами, понимая, что много различных дискуссий и предложений готовятся на заседании Евросовета.

Ранее Евродепутаты призвали Совет Европы начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы.

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