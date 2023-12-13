Ольга Стефанішина повідомила про «підводні камені» на шляху України в ЄС

За словами Ольги Стефанішиної, кожного дня виникають нові питання та домовленості.

Міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що країна продовжує працювати над вступом до ЄС, але на шляху виявляється чимало «підводних каменів», що ускладнюють ситуацію. Про це вона сказала в ефір телемарафону.

На питання, чи є на шляху вступу до ЄС, в України якість «підводні камені», окрім погроз з боку Угорщини щодо блокування перемовин про вступ.

«Їх дуже багато. Кожного дня виникають нові питання, домовленості, застереження», - сказала Стефанішина.

Ще вона наголосила, що дуже важливим для України є те, що сьогодні перед голосуванням в Європарламенті була доповідь президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про прогрес реформ у всіх країнах розширення.

«Президент зазначила, що ми доклали зусиль по реалізації додаткових кроків, визначених Єврокомісією, і підтвердила позитивну оцінку ухваленого закону про нацменшини», - пояснила міністр.

Також вона додала, що станом на зараз продовжує працювати в Брюсселі з державами-членами, розуміючи, що багато різних дискусій та пропозицій готуються на засіданні Євроради.

Раніше ми писали, що Євродепутати закликали Раду Європи розпочати перемовини про вступ України та Молдови.

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