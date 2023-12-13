Том Круз закрутив роман із дочкою ексдепутата Держдуми рф, яка відправляла дрони бойовикам «днр»

Голлівудський актор Том Круз закрутив роман із дочкою колишнього депутата Держдуми рф Ріната Хайрова Ельсіною. Про це пише видання Daily Mail.
Джерело повідомляє, пару разом бачили на одній із вечірок у Лондоні. 61-річний актор прибув на світський захід разом із 36-річною Ельсіною, а пізніше вони разом залишили подію.
«Вони були нерозлучні, явно пара», - розповів британському виданню інсайдер.
За даними ЗМІ, Хайрова відправляла батальйону «спарта» з так званої «днр» безпілотники, прилади нічного бачення та бронезахист. Бойовики також виписали «подяку» Рінату Хайрову та його дочці Ельсіні за їхні постачання.
Раніше ми писали, що у 2019 році актор Том Круз побував у Києві.
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