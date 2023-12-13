Том Круз закрутив роман із дочкою ексдепутата Держдуми рф, яка відправляла дрони бойовикам «днр»

Том Круз та Ельсіна Хайрова були помічені разом на вечірці у Лондоні.

Фото: dailymail.co.uk

Голлівудський актор Том Круз закрутив роман із дочкою колишнього депутата Держдуми рф Ріната Хайрова Ельсіною. Про це пише видання Daily Mail.

Джерело повідомляє, пару разом бачили на одній із вечірок у Лондоні. 61-річний актор прибув на світський захід разом із 36-річною Ельсіною, а пізніше вони разом залишили подію.

«Вони були нерозлучні, явно пара», - розповів британському виданню інсайдер.

За даними ЗМІ, Хайрова відправляла батальйону «спарта» з так званої «днр» безпілотники, прилади нічного бачення та бронезахист. Бойовики також виписали «подяку» Рінату Хайрову та його дочці Ельсіні за їхні постачання.

Раніше ми писали, що у 2019 році актор Том Круз побував у Києві.

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