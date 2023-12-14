Поїздки в Крим та в РФ: Вища рада правосуддя відмовила у внесенні Президенту подання про призначення судді

Вища рада правосуддя влаштувала справжній перформанс під час розгляду рекомендації ВККС.

Джерело фото - ВРП

Вища рада правосуддя 12 грудня 2023 року відмовилася внести Президенту подання про безстрокове призначення на посаду судді Онуфріївського районного суду Кіровоградської області Олександри Шуліки.

Як зазначила доповідач – член Вищої ради правосуддя Олена Ковбій, ще 22 квітня 2019 року суддя Олександра Шуліка вдало пройшла кваліфікаційне оцінювання суддів та набрала 725 балів.

Після з’ясування питань щодо професійної діяльності судді, її майна та родинних зв’язків, Олена Ковбій звернула увагу, що у 2014 році Олександра Шуліка відвідала Крим, а у 2015-2019 роках неодноразово відвідувала територію РФ.

Олександра Шуліка повідомила, що на момент поїздки у Крим у серпні 2014 року вона ще не була суддею, а була помічником судді.

«Ми їздили з чоловіком на десять днів відпочивати на море. Тоді не було заборони на такі поїздки в АР Крим. У Крим ходив навіть потяг «Кременчук-Сімферополь». У Криму «ходили» гривні, продавалася навіть українська ковбаса. Ми з чоловіком вважаємо, що Крим – це Україна», - розповіла Олександра Шуліка, додавши, що зараз вона все ж вважає, що їздити у Крим у 2014 було необачно з її боку, «оскільки це була окупована територія».

Щодо поїздок у РФ, Олександра Шуліка пояснила, що в РФ у неї є родичі, відтак, вона з чоловіком їх час від часу відвідувала. Останній раз – у 2019 році.

Почувши відповіді судді, Олена Ковбій запропонувала внести Президенту подання про призначення Олександри Шуліки на посаду судді.

«Не виявлено відомостей, які б свідчили про невідповідність Шуліки критерію доброчесності і професійної етики. Не встановлено інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням Шуліки на посаду судді. Враховуючи відсутність отриманих в законному порядку відомостей, які ставлять під сумнів відповідність кандидата критерію доброчесності чи можуть негативно вплинути на довіру до судової влади у зв’язку з її призначенням на посаду судді, пропоную Вищій раді правосуддя ухвалити рішення про внесення Президенту подання про призначення Шуліки Олександри Олександрівни на посаду судді Онуфріївського районного суду Кіровоградської області», - доповіла Олена Ковбій.

За підсумками голосування виявилося, що 13 членів ВРП підтримали внесення подання Президенту, а ще 2 членів ВРП проголосували проти. При цьому відсутні на засіданні ВРП були голова Верховного Суду Станіслав Кравченко та член ВРП Олександр Сасевич.

Голова Ради правосуддя Григорій Усик, вирішивши, що внесення подання щодо Олександри Шуліки набрало необхідну кількість голосів, почав зачитувати резолютивну частину рішення ВРП про внесення подання Президенту.

«Вища рада правосуддя вирішила внести Президенту подання про призначення Шуліки Олександри Олександрівни на посаду судді…», - зачитав текст Григорій Усик.

Втім, після підказок інших членів ВРП, зокрема заступника голови Ради правосуддя Дмитра Лук’янова, Григорій Усик припинив зачитувати текст.

«А-а-а, вибачаюсь, 14 голосів потрібно? Не вистачає голосів, да? Вибачаюсь, я помилково вказав, оскільки для вирішення цього питання про звернення з поданням до Президента мінімально необхідна кількість голосів – 14. Оскільки проголосувало 13 членів ВРП, то відповідно рішення з цього питання не прийняте», - повідомив Григорій Усик.

Після цього, з огляду на те, що пропозиція доповідача – Олени Ковбій, не набрала необхідної кількості голосів, голова ВРП запропонував визначитися, хто з членів Ради правосуддя буде писати негативне рішення щодо Олександри Шуліки.

«Доручаю виготовити зазначене рішення Роману Маселко. Я забувся по цьому питанню…», - не дочекавшись відповідних пропозицій, повідомив Григорій Усик.

Зазначимо, що організаційні та процедурні проблеми під час засідань Ради правосуддя виникали вже неодноразово.

Деякі члени ВРП неодноразово, прямо під час засідань, скаржилися на погану підготовку засідань Ради правосуддя, відсутність заздалегідь підготовлених необхідних документів, або їх розсилку членам ВРП вже напередодні засідання.

Також, не виключено, що подібні інциденти можуть бути пов’язані і з чималим навантаженням на членів ВРП, оскільки майже на кожне пленарне засідання Ради правосуддя зараз виносяться десятки питань, які нерідко не пов’язані між собою.

Наприклад, на засіданні 14 грудня члени ВРП знову будуть розглядати все підряд - звільнення суддів у відставку, розгляд рекомендацій ВККС, консультативний висновок щодо законопроекту про подальшу долю справ ліквідованого ОАС міста Києва, скаргу суддів на рішення дисциплінарної палати, повідомлення суддів про втручання в здійснення правосуддя, узагальнення практики розгляду ВРП дисциплінарних справ суддів за 2017-2021 роки, питання призначення тимчасового виконуючого обов’язки голови Державної судової адміністрації тощо.

У такому калейдоскопі питань не дивно, що члени Ради правосуддя час від часу не встигають навіть належно вникати в їх суть.

Автор В’ячеслав Хрипун

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