Зеленський призначив Оксану Маркарову своєю радницею із питань відбудови України та інвестицій

13:19, 30 листопада 2025
Вона працюватиме над покращенням бізнес-клімату, фінансової стійкості, залученням інвестицій і плануванням відбудови разом із партнерами.
Президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову своєю позаштатною радницею із питань відбудови України та інвестицій. Про це свідчить указ №872/2025.

За його словами, вона працюватиме над покращенням бізнес-клімату, фінансової стійкості, залученням інвестицій і плануванням відбудови разом із партнерами.

«Відсьогодні Оксана Маркарова продовжить допомагати нашій державі як мій радник із питань відбудови України та інвестицій. Ми обов’язково захистимо нашу незалежність і право України бути суверенною європейською державою. Ми забезпечуємо Україні здатність захищатися та в щоденному режимі вже майже 4 роки протистояти повномасштабній російській агресії. Попри всі складнощі ми забезпечуємо Україні необхідну зброю, системи ППО, достатній ресурс для внутрішньої стійкості.

Але, окрім фундаментальної мети захисту незалежності та щоденної роботи заради виживання України, маємо довгострокову мету – забезпечити для України можливість відбудуватися після бойових дій і поновити нормальний економічний розвиток. Це завдання для уряду України, всіх наших інституцій, українського бізнесу, і вважаю, що кожен, хто може допомогти в цьому Україні, має допомагати», — наголосив Президент.

Оксана Маркарова — українська фінансистка й дипломатка. У 2018–2020 роках була міністеркою фінансів. Після цього очолювала посольство України у США (2021–2025) та представляла Україну при Організації американських держав.

указ Володимир Зеленський

