  1. В Украине

Зеленский назначил Оксану Маркарову своим советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций

13:19, 30 ноября 2025
Она будет работать над улучшением бизнес-климата, финансовой устойчивости, привлечением инвестиций и планированием восстановления вместе с партнерами.
Зеленский назначил Оксану Маркарову своим советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову своим внештатным советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций. Об этом свидетельствует указ №872/2025.

По его словам, она будет работать над улучшением бизнес-климата, финансовой устойчивости, привлечением инвестиций и планированием восстановления вместе с партнерами.

«С сегодняшнего дня Оксана Маркарова продолжит помогать нашему государству как мой советник по вопросам восстановления Украины и инвестиций. Мы обязательно защитим нашу независимость и право Украины быть суверенным европейским государством. Мы обеспечиваем Украине способность защищаться и в ежедневном режиме уже почти 4 года противостоять полномасштабной российской агрессии. Несмотря на все сложности, мы обеспечиваем Украине необходимое оружие, системы ПВО, достаточный ресурс для внутренней устойчивости.

Но, кроме фундаментальной цели защиты независимости и ежедневной работы ради выживания Украины, у нас есть долгосрочная цель — обеспечить для Украины возможность восстановиться после боевых действий и возобновить нормальное экономическое развитие. Это задача для правительства Украины, всех наших институтов, украинского бизнеса, и я считаю, что каждый, кто может помочь в этом Украине, должен помогать», — подчеркнул Президент.

Оксана Маркарова — украинская финансистка и дипломатка. В 2018–2020 годах была министром финансов. После этого возглавляла посольство Украины в США (2021–2025) и представляла Украину при Организации американских государств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

указ Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Инвалидность – не пропуск через границу: суд не разрешил мужчине сопровождать жену, нуждающуюся в уходе

Ключевой причиной для отказа стало непредставление справки об отсрочке, без которой военнообязанный не может выехать из Украины в период военного положения.

Минюст выступил против законопроектов о принудительном исполнении решений государственными должниками: что не так с реформой

Министерство юстиции не поддержало законопроекты 14162 и 14163, которые предусматривают изменение системы исполнения исполнительных производств, когда должником является государство или государственные предприятия.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]