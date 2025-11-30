Зеленский назначил Оксану Маркарову своим советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций

Она будет работать над улучшением бизнес-климата, финансовой устойчивости, привлечением инвестиций и планированием восстановления вместе с партнерами.

Президент Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову своим внештатным советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций. Об этом свидетельствует указ №872/2025.

«С сегодняшнего дня Оксана Маркарова продолжит помогать нашему государству как мой советник по вопросам восстановления Украины и инвестиций. Мы обязательно защитим нашу независимость и право Украины быть суверенным европейским государством. Мы обеспечиваем Украине способность защищаться и в ежедневном режиме уже почти 4 года противостоять полномасштабной российской агрессии. Несмотря на все сложности, мы обеспечиваем Украине необходимое оружие, системы ПВО, достаточный ресурс для внутренней устойчивости.

Но, кроме фундаментальной цели защиты независимости и ежедневной работы ради выживания Украины, у нас есть долгосрочная цель — обеспечить для Украины возможность восстановиться после боевых действий и возобновить нормальное экономическое развитие. Это задача для правительства Украины, всех наших институтов, украинского бизнеса, и я считаю, что каждый, кто может помочь в этом Украине, должен помогать», — подчеркнул Президент.

Оксана Маркарова — украинская финансистка и дипломатка. В 2018–2020 годах была министром финансов. После этого возглавляла посольство Украины в США (2021–2025) и представляла Украину при Организации американских государств.

