В Одеській військовій академії знайшли повішеним курсанта першого курсу
Поблизу Факультету підготовки спеціалістів військової розвідки та Сил спеціальних операцій Одеської військової академії знайшли повішеним курсанта першого курсу Павла Стовбуна. Про це повідомив курсантсько-офіцерський телеграм канал SLON FM.
За словами інших курсантів, напередодні п’ятеро сержантів знущалися з трьох хлопців, зокрема з Павла.
«Ці недолюди, які качали пацанів, і я би сказав, що не просто качали, а фактично знущалися. Змушували пацанів їсти тушняк, печиво з гірчицею, запивати це все олією, переходячи всі людські рамки, клали всю цю їжу на брудну підлогу, пацани це все, якби «примусово-добровільно» змушені були їсти, звісно ригали після всього цього. А на кінець,щоб закріпити це все набрали в 2л баклажки води, та добавили 200г солі, змусили все це випити, звісно що ригали потім всі. В кімнаті знаходилися всі командири груп(взводів). Насміхалися над ними, знімали відео. І ще дуже важлива нота, це те, що на закріплення, прийшов взагалі старшина іншого курсу, та почав бити хлопця, який потім, на жаль, повісився», – йдеться у повідомленні.
Військова академія підтвердила смерть курсанта. Керівництво співпрацює зі слідством, призначено службове розслідування. Готові кадрові рішення.
«Попередня кваліфікація правоохоронними органами — самогубство. Проте, перевіряється версія перевищення службових повноважень. У разі підтвердження — усі винні понесуть відповідальність за законом», – зазначили в академії.
