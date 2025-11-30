  1. В Украине

В Одесской военной академии нашли повешенным курсанта первого курса

12:07, 30 ноября 2025
Рассказывают, что за день до этого парня и его товарищей издевались сержанты.
В Одесской военной академии нашли повешенным курсанта первого курса
Вблизи Факультета подготовки специалистов военной разведки и Сил специальных операций Одесской военной академии нашли повешенным курсанта первого курса Павла Стовбуна. Об этом сообщил курсантско-офицерский телеграмм-канал SLON FM.

По словам других курсантов, накануне пятеро сержантов издевались над тремя парнями, в частности над Павлом.

«Эти недолюди, которые качали пацанов, и я бы сказал, что не просто качали, а фактически издевались. Заставляли пацанов есть тушняк, печенье с горчицей, запивать это все маслом, переходя все человеческие рамки, клали всю эту еду на грязный пол, пацаны это все, как бы «принудительно-добровольно» вынуждены были есть, конечно блевали после всего этого. А в конце, чтобы закрепить все это, набрали в 2-литровую бутылку воды, добавили 200 г соли, заставили все это выпить, конечно, потом все блевали. В комнате находились все командиры групп (взводов). Насмехались над ними, снимали видео. И еще очень важная нота, это то, что для закрепления пришел вообще старшина другого курса и начал бить парня, который потом, к сожалению, повесился», – говорится в сообщении.

Военная академия подтвердила смерть курсанта. Руководство сотрудничает со следствием, назначено служебное расследование. Готовы кадровые решения.

«Предварительная квалификация правоохранительными органами — самоубийство. Однако проверяется версия превышения служебных полномочий. В случае подтверждения — все виновные понесут ответственность по закону», — отметили в академии.

военные Одесса

