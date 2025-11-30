  1. Судова практика
  2. / В Україні

Житло засудженого, яке підлягало конфіскації, можуть залишити родині – Верховний Суд пояснив умову

14:13, 30 листопада 2025
Суд врахував сімейні обставини: будинок — місце проживання матері та сестри з інвалідністю і сімох неповнолітніх родичів.
Житло засудженого, яке підлягало конфіскації, можуть залишити родині – Верховний Суд пояснив умову
Фото: Finance Credit
Суд може виключити житло з переліку майна, яке підлягає конфіскації, з урахуванням того, що в будинку, який був придбаний на кошти батька засудженого, прописані та проживають ще дев’ять осіб, серед яких матір і сестра засудженого, які є інвалідами, шестеро малолітніх і неповнолітніх дітей, які у випадку застосування конфіскації залишаться без житла, водночас матеріали справи не містять відомостей, що будинок не є єдиним житлом винного. Таким чином, Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у справі №489/5087/20 частково задовольнив скаргу захисника та виключив житловий будинок з переліку майна, що підлягає конфіскації, у засудженого за низку тяжких корисливих злочинів.

Обставини справи

У 2020 році чоловік за попередньою змовою вчинив:

  • незаконне позбавлення волі двох осіб із насильством (ч. 2 ст. 146 КК);
  • два грабежі з насильством (ч. 2 ст. 186 КК);
  • розбій (ч. 2 ст. 187 КК);
  • вимагання (ч. 2 ст. 189 КК);
  • незаконне заволодіння авто з насильством (ч. 2 ст. 289 КК).

Суд першої інстанції призначив 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Апеляція залишила вирок без змін.

Що вирішив ККС ВС

Верховний Суд залишив строк покарання, але виключив із конфіскації будинок — єдине житло засудженого, де прописані та проживають дев’ятеро осіб: матір з інвалідністю ІІ групи, сестра з інвалідністю ІІІ групи та семеро малолітніх і неповнолітніх родичів.

Остаточне покарання: 7 років 6 місяців ув’язнення з конфіскацією всього майна, крім житлового будинку.

Постанова Верховного Суду остаточна й оскарженню не підлягає.

суд Верховний Суд конфіскація майна ККС ВС

