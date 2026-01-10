  1. У світі

У США чоловік подав до суду проти міста Сан-Франциско через систему камер, які зчитують номери авто

17:11, 10 січня 2026
Позивач стверджує, що мережа з сотень камер дозволяє без ордера відстежувати пересування водіїв і порушує Конституцію США
Житель Сан-Франциско Майкл Мур звернувся до Федерального окружного суду Північного округу Каліфорнії з позовом проти міста та Поліцейського департаменту Сан-Франциско. Він стверджує, що міська мережа майже з 500 камер автоматичного зчитування номерних знаків є формою неконституційного масового стеження. Про це повідомляє Courthouse News.

За даними позову, ці камери автоматично фіксують кожен автомобіль, що проїжджає, та дають змогу правоохоронцям відстежувати пересування людини щонайменше протягом 30 днів без судового ордера. Майкл Мур вважає, що такі дії порушують Четверту поправку до Конституції США, яка захищає громадян від необґрунтованих обшуків і стеження.

У матеріалах справи зазначено, що доступ до зібраних даних мають окремі поліцейські без необхідності отримувати дозвіл суду або доводити наявність обґрунтованої підозри. Позивач наголошує: система дозволяє створювати детальний профіль пересувань людини, її контактів і маршрутів у межах міста та за його межами.

Мур також заявляє, що інформація з камер зберігається в базі даних, до якої можуть мати доступ не лише співробітники поліції Сан-Франциско, а й інші користувачі, яким такий доступ був наданий — свідомо або помилково. Це, на його думку, створює ризики зловживань і незаконного використання персональних даних.

Окремий блок позову стосується можливого порушення законодавства Каліфорнії, яке забороняє передавати дані з автоматичних систем зчитування номерів правоохоронним органам інших штатів. Позивач посилається на журналістське розслідування, згідно з яким у період з серпня 2024 року до лютого 2025 року доступ до системи мали відомства за межами Каліфорнії. Частина запитів, за даними розслідування, була пов’язана з діяльністю Імміграційної та митної поліції США.

На думку Майкла Мура, передача таких даних дає змогу федеральним і позаштатним структурам відстежувати мешканців і гостей Каліфорнії, що може призвести до переслідувань, заборонених як Конституцією США, так і законами штату. Він також зазначає, що за президентства Дональда Трампа ризики зловживання системами національного спостереження, зокрема для придушення політичної активності, є особливо високими.

У позовних вимогах Мур просить суд заборонити місту експлуатувати камери зчитування номерів, зобов’язати знищити всі раніше зібрані зображення та дані, а також дозволяти доступ до таких матеріалів виключно на підставі судового ордера.

Представниця міського прокурора Сан-Франциско заявила, що міська влада серйозно ставиться до захисту приватності та розгляне позов після його офіційного отримання. За її словами, місто вже вжило заходів, щоб правоохоронні органи за межами Каліфорнії не мали доступу до цих даних.

