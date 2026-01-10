В США мужчина подал в суд против города Сан-Франциско из-за системы камер, которые считывают номера автомобилей

Истец утверждает, что сеть из сотен камер позволяет без ордера отслеживать перемещения водителей и нарушает Конституцию США.

Житель Сан-Франциско Майкл Мур обратился в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии с иском против города и Полицейского департамента Сан-Франциско. Он утверждает, что городская сеть почти из 500 камер автоматического считывания номерных знаков является формой неконституционного массового наблюдения. Об этом сообщает Courthouse News.

Согласно данным иска, эти камеры автоматически фиксируют каждый проезжающий автомобиль и позволяют правоохранительным органам отслеживать перемещения человека как минимум в течение 30 дней без судебного ордера. Майкл Мур считает, что такие действия нарушают Четвертую поправку к Конституции США, которая защищает граждан от необоснованных обысков и слежки.

В материалах дела отмечается, что доступ к собранным данным имеют отдельные полицейские без необходимости получать разрешение суда или доказывать наличие обоснованного подозрения. Истец подчеркивает: система позволяет создавать детальный профиль перемещений человека, его контактов и маршрутов в пределах города и за его пределами.

Мур также заявляет, что информация с камер хранится в базе данных, к которой могут иметь доступ не только сотрудники полиции Сан-Франциско, но и другие пользователи, которым такой доступ был предоставлен — сознательно или по ошибке. Это, по его мнению, создает риски злоупотреблений и незаконного использования персональных данных.

Отдельный блок иска касается возможного нарушения законодательства Калифорнии, которое запрещает передавать данные из автоматических систем считывания номерных знаков правоохранительным органам других штатов. Истец ссылается на журналистское расследование, согласно которому в период с августа 2024 года по февраль 2025 года доступ к системе имели ведомства за пределами Калифорнии. Часть запросов, по данным расследования, была связана с деятельностью Иммиграционной и таможенной полиции США.

По мнению Майкла Мура, передача таких данных позволяет федеральным и внештатным структурам отслеживать жителей и гостей Калифорнии, что может привести к преследованиям, запрещенным как Конституцией США, так и законами штата. Он также отмечает, что при президентстве Дональда Трампа риски злоупотребления системами национального наблюдения, в частности для подавления политической активности, являются особенно высокими.

В исковых требованиях Мур просит суд запретить городу эксплуатировать камеры считывания номерных знаков, обязать уничтожить все ранее собранные изображения и данные, а также разрешать доступ к таким материалам исключительно на основании судебного ордера.

Представительница городского прокурора Сан-Франциско заявила, что городские власти серьезно относятся к защите приватности и рассмотрят иск после его официального получения. По ее словам, город уже принял меры, чтобы правоохранительные органы за пределами Калифорнии не имели доступа к этим данным.

