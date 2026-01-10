Уряд доручив ОВА максимально збільшити кількість пунктів незламності по всій країні

Також Кабмін доручив усім відповідальним службам гарантувати безперебійну роботу пунктів незламності.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про перевірку роботи пунктів незламності на лівому березі Києва та в Київській області.

За її словами, у столиці наразі працює майже 1 300 пунктів незламності. Їхню роботу забезпечують органи державної та місцевої влади, ДСНС, Національна поліція України, а також представники бізнесу. Загалом по країні розгорнуто 6 908 пунктів, ще 2 703 перебувають у резерві.

Уряд доручив усім відповідальним службам гарантувати безперебійну роботу пунктів незламності. Йдеться, зокрема, про наявність резервних джерел живлення, запасів пального, засобів зв’язку та іншого необхідного обладнання.

Окремо Свириденко повідомила про запуск так званих «вагонів незламності» від Укрзалізниці. Перші сім таких вагонів уже почали працювати в Київській області для допомоги людям після ворожих атак. У них облаштовано систему опалення, доступ до Starlink, побутову техніку, а також окремі зони для сімей із дітьми та домашніх тварин. Один вагон може одночасно прийняти близько 40 осіб. Загалом переобладнали 100 пасажирських вагонів із неробочого парку.

Прем’єр-міністерка також закликала обласні військові адміністрації спільно з місцевою владою максимально розгортати додаткові пункти незламності по всій країні — з огляду на погіршення погодних умов і зниження температур. До цього планують залучати ресурси великих державних підприємств, банків та бізнесу.

Знайти найближчий пункт незламності громадяни можуть у застосунку Дія.

