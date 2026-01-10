  1. В Украине

Правительство поручило ОВА максимально увеличить количество пунктов незламности по всей стране

16:53, 10 января 2026
Также Кабмин поручил всем ответственным службам гарантировать бесперебойную работу пунктов незламности.
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о проверке работы пунктов незламности на левом берегу Киева и в Киевской области.

По ее словам, в столице сейчас работает почти 1 300 пунктов незламности. Их работу обеспечивают органы государственной и местной власти, ГСЧС, Национальная полиция Украины, а также представители бизнеса. В целом по стране развернуто 6 908 пунктов, еще 2 703 находятся в резерве.

Правительство поручило всем ответственным службам гарантировать бесперебойную работу пунктов незламности. Речь идет, в частности, о наличии резервных источников питания, запасов топлива, средств связи и другого необходимого оборудования.

Отдельно Свириденко сообщила о запуске так называемых «вагонов незламности» от Укрзализница. Первые семь таких вагонов уже начали работать в Киевской области для помощи людям после вражеских атак. В них обустроена система отопления, доступ к Starlink, бытовая техника, а также отдельные зоны для семей с детьми и для домашних животных. Один вагон может одновременно принять около 40 человек. Всего переоборудовали 100 пассажирских вагонов из нерабочего парка.

Премьер-министр также призвала областные военные администрации совместно с местной властью максимально разворачивать дополнительные пункты незламности по всей стране — с учетом ухудшения погодных условий и снижения температур. К этому планируют привлекать ресурсы крупных государственных предприятий, банков и бизнеса.

Найти ближайший к себе пункт незламности граждане могут в приложении Дия.

Лента новостей

