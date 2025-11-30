Жилье осужденного, подлежащее конфискации, могут оставить семье – Верховный Суд объяснил условие
Суд может исключить жилье из перечня имущества, подлежащего конфискации, с учетом того, что в доме, который был приобретен на средства отца осужденного, прописаны и проживают еще девять человек, среди которых мать и сестра осужденного, являющиеся инвалидами, шестеро малолетних и несовершеннолетних детей, которые в случае применения конфискации останутся без жилья, в то же время материалы дела не содержат сведений о том, что дом не является единственным жильем виновного. Таким образом, Кассационный уголовный суд Верховного Суда по делу №489/5087/20 частично удовлетворил жалобу защитника и исключил жилой дом из перечня имущества, подлежащего конфискации, у осужденного за ряд тяжких корыстных преступлений.
Обстоятельства дела
В 2020 году мужчина по предварительному сговору совершил:
- незаконное лишение свободы двух лиц с применением насилия (ч. 2 ст. 146 УК);
- два грабежа с применением насилия (ч. 2 ст. 186 УК);
- разбой (ч. 2 ст. 187 УК);
- вымогательство (ч. 2 ст. 189 УК);
- незаконное завладение автомобилем с применением насилия (ч. 2 ст. 289 УК).
Суд первой инстанции назначил 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего имущества. Апелляция оставила приговор без изменений.
Что решил КУС ВС
Верховный Суд оставил срок наказания, но исключил из конфискации дом — единственное жилье осужденного, где прописаны и проживают девять человек: мать с инвалидностью II группы, сестра с инвалидностью III группы и семеро малолетних и несовершеннолетних родственников.
Окончательное наказание: 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилого дома.
Постановление Верховного Суда окончательное и обжалованию не подлежит.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.