Жилье осужденного, подлежащее конфискации, могут оставить семье – Верховный Суд объяснил условие

Суд учел семейные обстоятельства: дом – место проживания матери и сестры с инвалидностью и семерых несовершеннолетних родственников.

Фото: Finance Credit

Суд может исключить жилье из перечня имущества, подлежащего конфискации, с учетом того, что в доме, который был приобретен на средства отца осужденного, прописаны и проживают еще девять человек, среди которых мать и сестра осужденного, являющиеся инвалидами, шестеро малолетних и несовершеннолетних детей, которые в случае применения конфискации останутся без жилья, в то же время материалы дела не содержат сведений о том, что дом не является единственным жильем виновного. Таким образом, Кассационный уголовный суд Верховного Суда по делу №489/5087/20 частично удовлетворил жалобу защитника и исключил жилой дом из перечня имущества, подлежащего конфискации, у осужденного за ряд тяжких корыстных преступлений.

Обстоятельства дела

В 2020 году мужчина по предварительному сговору совершил:

незаконное лишение свободы двух лиц с применением насилия (ч. 2 ст. 146 УК);

два грабежа с применением насилия (ч. 2 ст. 186 УК);

разбой (ч. 2 ст. 187 УК);

вымогательство (ч. 2 ст. 189 УК);

незаконное завладение автомобилем с применением насилия (ч. 2 ст. 289 УК).

Суд первой инстанции назначил 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего имущества. Апелляция оставила приговор без изменений.

Что решил КУС ВС

Верховный Суд оставил срок наказания, но исключил из конфискации дом — единственное жилье осужденного, где прописаны и проживают девять человек: мать с инвалидностью II группы, сестра с инвалидностью III группы и семеро малолетних и несовершеннолетних родственников.

Окончательное наказание: 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилого дома.

Постановление Верховного Суда окончательное и обжалованию не подлежит.

