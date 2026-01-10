Ірина Мудра залишається в Офісі Президента, кандидатом у міністри юстиції є Денис Маслов

Кандидатуру Маслова на посаду очільника Мін’юсту мають розглянути у Верховній Раді.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра повідомила, що залишається працювати в ОП, кандидатом на посаду міністра юстиції є нардеп Денис Маслов.

Вона зазначила, що провела розмову з керівником Офісу Президента Кирилом Будановим та кандидатом на посаду очільника Мін’юсту Денисом Масловим.

«Я залишаюся на посаді заступниці керівника Офісу Президента України. Саме в цій ролі я продовжу працювати далі і добиватися справедливості для України і українців на міжнародному треку.

Я зосереджуюся на координації питань у сфері юстиції та правосуддя в Україні, а також на формуванні й реалізації міжнародної політики України у частині забезпечення справедливості та притягнення Російської Федерації до відповідальності за збройну агресію. Це напрями, де важлива послідовність, довіра партнерів і результат, а не зміна табличок на дверях», — наголосила Мудра.

Вона вказала, що кандидатом на посаду міністра юстиції є Денис Маслов. Якщо Верховна Рада підтримає його кандидатуру, він очолить Міністерство.

«Бажаю йому успіхів у цій відповідальній роботі. Впевнена, під його керівництвом, Міністерство юстиції трансформується із процедурного на сьогодні адміністратора в орган, який справді формує правову політику в державі і є головним адвокатом держави.

Продовжую свою роботу разом із Президентом України, керівником Офісу Президента, колегами з Уряду, Парламентом та командою», — підкреслила Ірина Мудра.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.