Ирина Мудрая остается в Офисе Президента, кандидатом в министры юстиции является Денис Маслов

Кандидатуру Маслова на должность главы Минюста должны рассмотреть в Верховной Раде.

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая сообщила, что остается работать в ОП, кандидатом на должность министра юстиции является народный депутат Денис Маслов.

Она отметила, что провела разговор с руководителем Офиса Президента Кириллом Будановым и кандидатом на должность главы Минюста Денисом Масловым.

«Я остаюсь на должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины. Именно в этой роли я продолжу работать дальше и добиваться справедливости для Украины и украинцев на международном треке.

Я сосредотачиваюсь на координации вопросов в сфере юстиции и правосудия в Украине, а также на формировании и реализации международной политики Украины в части обеспечения справедливости и привлечения Российской Федерации к ответственности за вооруженную агрессию. Это направления, где важны последовательность, доверие партнеров и результат, а не смена табличек на дверях», — подчеркнула Мудрая.

Она указала, что кандидатом на должность министра юстиции является Денис Маслов. Если Верховная Рада поддержит его кандидатуру, он возглавит Министерство.

«Желаю ему успехов в этой ответственной работе. Уверена, под его руководством Министерство юстиции трансформируется из процедурного на сегодня администратора в орган, который действительно формирует правовую политику в государстве и является главным адвокатом государства.

Продолжаю свою работу вместе с Президентом Украины, руководителем Офиса Президента, коллегами из Правительства, Парламентом и командой», — подчеркнула Ирина Мудрая.

