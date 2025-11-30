ВС пояснив, коли має бути виданий наказ про призначення переможця конкурсу на зайняття посади держслужби

Верховний Суд встановив, що місячний строк є орієнтиром для належного та своєчасного оформлення переможця конкурсу на держслужбу.

Верховний Суд розглянув справу щодо призначення переможниці конкурсу на посаду першого заступника голови Державної судової адміністрації та визначив, що оформлення призначення на держслужбу категорії «А» має відбуватися у розумний строк — орієнтовно протягом одного місяця після ухвалення рішення суб’єктом призначення.

Обставини справи №320/13951/20:

Учасниця конкурсу на посаду першого заступника голови ДСА— посіла друге місце. Переможця конкурсу ВРП не призначила через дію закону про очищення влади, після чого ВРП призначила її на посаду, датою початку виконання обов’язків визначивши момент фактичного вступу до роботи.

Однак наказу про зарахування до штату ДСА видано не було. Позивачка вважала, що ДСА протиправно не оголосила їй рішення ВРП і штучно створила перешкоди для вступу на посаду.

Рішення судів попередніх інстанцій

Суд першої інстанції задовольнив позов, визнав дії ДСА України протиправними та зобов’язав видати наказ про призначення.

Апеляційний суд скасував це рішення, зазначивши, що позивачка подала заяву про вступ на посаду лише через два місяці після рішення ВРП, не подала необхідних документів (зокрема паспорта), не проявляла наміру приступити до роботи протягом понад року, працюючи в інших держорганах.

Що вирішив Верховний Суд

КАС ВС, відповідаючи на спірне питання вказав, що за загальним правилом на момент виникнення спірних правовідносин такий розумний строк у процедурі призначення на посаду державної служби категорії «А» особи, яка за результатами конкурсу на зайняття посади державної служби, є переможцем, визначався строком в один місяць.

Зокрема, за змістом приписів п.56 розділу VIII Положення про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя, у разі коли протягом місяця з дня надіслання зазначеного рекомендованого листа другий за результатами конкурсу кандидат не подасть письмової заяви та інших передбачених законодавством документів для призначення його на посаду, він вважається таким, що відмовився від зайняття відповідної посади.

Процес оформлення службових відносин, в аспекті дотримання п.10 ст.2 КАС України, має бути здійснений своєчасно в межах розумного строку, тобто у часі, який є об'єктивно достатнім та необхідним для досягнення мети, але без зайвих зволікань чи невиправданих затримок. Хоча термін «розумний строк» не є чітко визначеним, він означає час, необхідний для виконання певної дії без невиправданих зволікань, щоб забезпечити своєчасне оформлення службових відносин.

Отже, подання заяви про призначення на посаду (ст.34 Закону України «Про державну службу»), а також видання наказу про таке призначення на підставі рішення суб'єкта призначення (ВРП) мають бути здійснені в розумний строк після ухвалення цього рішення.

