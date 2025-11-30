  1. Судебная практика
ВС объяснил, когда должен быть издан приказ о назначении победителя конкурса на занятие должности госслужбы

12:25, 30 ноября 2025
Верховный Суд установил, что месячный срок является ориентиром для надлежащего и своевременного оформления победителя конкурса на государственную службу.
ВС объяснил, когда должен быть издан приказ о назначении победителя конкурса на занятие должности госслужбы
Верховный Суд рассмотрел дело о назначении победительницы конкурса на должность первого заместителя главы Государственной судебной администрации и определил, что оформление назначения на госслужбу категории «А» должно происходить в разумный срок — ориентировочно в течение одного месяца после принятия решения субъектом назначения.

Обстоятельства дела №320/13951/20:

Участница конкурса на должность первого заместителя главы ГСА заняла второе место. Победителя конкурса ВСП не назначил из-за действия закона об очищении власти, после чего ВСП назначила ее на должность, определив датой начала исполнения обязанностей момент фактического вступления в работу.

Однако приказ о зачислении в штат ГСА издан не был. Истец считала, что ГСА неправомерно не объявила ей решение ВСП и искусственно создала препятствия для вступления в должность.

Решения судов предыдущих инстанций

Суд первой инстанции удовлетворил иск, признал действия ГСА Украины противоправными и обязал издать приказ о назначении.

Апелляционный суд отменил это решение, указав, что истец подала заявление о вступлении в должность лишь через два месяца после решения ВСП, не предоставила необходимых документов (в частности паспорта), не проявляла намерения приступить к работе более года, занимая должности в других госорганах.

Что решил Верховный Суд

КАС ВС, отвечая на спорный вопрос, указал, что по общему правилу на момент возникновения спорных правоотношений такой разумный срок в процедуре назначения на должность государственной службы категории «А» лица, которое по результатам конкурса является победителем, определялся сроком в один месяц.

В частности, согласно положениям п.56 раздела VIII Положения о проведении конкурсов для назначения на должности государственных служащих в судах, органах и учреждениях системы правосудия, если в течение месяца со дня направления указанного рекомендованного письма второй по результатам конкурса кандидат не подаст письменное заявление и другие предусмотренные законодательством документы для назначения его на должность, он считается таким, что отказался от занятия соответствующей должности.

Процесс оформления служебных отношений, в аспекте соблюдения п.10 ст.2 КАС Украины, должен быть осуществлен своевременно в пределах разумного срока, то есть в период, который является объективно достаточным и необходимым для достижения цели, но без лишних промедлений или неоправданных задержек. Хотя термин «разумный срок» не имеет четкого определения, он означает время, необходимое для выполнения определенного действия без неоправданных задержек, чтобы обеспечить своевременное оформление служебных отношений.

Следовательно, подача заявления о назначении на должность (ст.34 Закона Украины «О государственной службе»), а также издание приказа о таком назначении на основании решения субъекта назначения (ВСП) должны быть осуществлены в разумный срок после принятия этого решения.

