  1. В Україні

Зеленський заявив про нові санкції: удар по «Роснєфті», «Лукойлу» та організаторах дронових атак

11:49, 30 листопада 2025
Президент оголосив про санкції проти «Роснєфті», «Лукойлу» та пов’язаних із ними компаній, а також проти осіб, що організовують дронові атаки на Україну.
Зеленський заявив про нові санкції: удар по «Роснєфті», «Лукойлу» та організаторах дронових атак
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ухвалення двох нових санкційних рішень.

Вони стосуються синхронізації санкцій зі США й запровадження обмежень проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із виробництвом та експлуатацією російських дронів різних типів.

Так, Україна синхронізувала санкції із США та запровадила обмеження проти «Роснєфті», її підприємств, а також компаній, що входять до групи «Лукойл».

«Зараз санкції проти цих компаній уже відчутно позбавляють грошей російську машину війни, і це треба продовжувати», — наголосив Президент.

Також Україна запроваджує санкції проти росіян, які організовують дронові атаки.

«Будемо робити ці наші санкції фактично спільними з партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати, і щоб російські вбивці дійсно відчували, що тиск є», — зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський також заявив, що визначив ключові пріоритети санкційної політики України до кінця року: подальша синхронізація санкцій із партнерами, підготовка 20-го санкційного пакета ЄС, посилення обмежень проти тіньового флоту, російського воєнного виробництва, колаборантів і пропагандистів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

санкції Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Позовна давність повернулася: чи справді суд може «списати» комунальні борги через війну

В Україні відновили перебіг строків позовної давності, і хоча суд може поновити пропущені строки у виняткових випадках, розраховувати на масове прощення комунальних боргів через війну не варто.

Депутати планують надати право на безоплатне паркування ще одній категорії українців

Законопроект пропонує надати право на безоплатне паркування на спеціальних місцях не лише людям з інвалідністю, а й громадянам із тимчасовими порушеннями здоров’я.

«Оберіг» на паузі: ТЦК подав у розшук колишнього резервіста, списаного за станом здоров’я ще у 2009 році

Позивача, виключеного з обліку понад 15 років тому, вважали ухилянтом через помилку, яку виправив лише апеляційний суд.

Інвалідність – не перепустка через кордон: суд не дозволив чоловіку супроводжувати дружину, яка потребує догляду

Ключовою підставою для відмови стало ненадання довідки про відстрочку, без якої військовозобов’язаний не може виїхати з України у період воєнного стану.

Мін’юст виступив проти законопроєктів про примусове виконання рішень державними боржниками: що не так із реформою

Міністерство юстиції не підтримало законопроєкти 14162 та 14163, які передбачають зміну системи виконання виконавчих проваджень, коли боржником виступає держава або державні підприємства.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]