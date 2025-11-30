Зеленський заявив про нові санкції: удар по «Роснєфті», «Лукойлу» та організаторах дронових атак

Президент оголосив про санкції проти «Роснєфті», «Лукойлу» та пов’язаних із ними компаній, а також проти осіб, що організовують дронові атаки на Україну.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ухвалення двох нових санкційних рішень.

Вони стосуються синхронізації санкцій зі США й запровадження обмежень проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із виробництвом та експлуатацією російських дронів різних типів.

Так, Україна синхронізувала санкції із США та запровадила обмеження проти «Роснєфті», її підприємств, а також компаній, що входять до групи «Лукойл».

«Зараз санкції проти цих компаній уже відчутно позбавляють грошей російську машину війни, і це треба продовжувати», — наголосив Президент.

Також Україна запроваджує санкції проти росіян, які організовують дронові атаки.

«Будемо робити ці наші санкції фактично спільними з партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати, і щоб російські вбивці дійсно відчували, що тиск є», — зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський також заявив, що визначив ключові пріоритети санкційної політики України до кінця року: подальша синхронізація санкцій із партнерами, підготовка 20-го санкційного пакета ЄС, посилення обмежень проти тіньового флоту, російського воєнного виробництва, колаборантів і пропагандистів.

