Зеленский заявил о новых санкциях: удар по российскому энергосектору и организаторам дроновых атак

11:49, 30 ноября 2025
Президент объявил о санкциях против «Роснефти», «Лукойла» и связанных с ними компаний, а также против лиц, которые организуют дроновые атаки на Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о принятии двух новых санкционных решений.

Они касаются синхронизации санкций с США и введения ограничений против физических и юридических лиц, связанных с производством и эксплуатацией российских дронов разных типов.

Так, Украина синхронизировала санкции с США и ввела ограничения против «Роснефти», ее предприятий, а также компаний, входящих в группу «Лукойл».

«Сейчас санкции против этих компаний уже ощутимо лишают денег российскую машину войны, и это нужно продолжать», — подчеркнул Президент.

Также Украина вводит санкции против россиян, которые организуют дроновые атаки.

«Будем делать эти наши санкции фактически совместными с партнерами, чтобы мир давил на агрессора именно так, как это нужно для ослабления российской способности воевать, и чтобы российские убийцы действительно чувствовали, что давление есть», — отметил Глава государства.

Владимир Зеленский также заявил, что определил ключевые приоритеты санкционной политики Украины до конца года: дальнейшая синхронизация санкций с партнерами, подготовка 20-го санкционного пакета ЕС, усиление ограничений против теневого флота, российского военного производства, коллаборантов и пропагандистов.

санкции Владимир Зеленский

