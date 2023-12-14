Поездки в Крым и в РФ: Высший совет правосудия отказался внести Президенту представление о назначении судьи

Высший совет правосудия устроил настоящий перформанс при рассмотрении рекомендации ВККС.

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Высший совет правосудия 12 декабря 2023 года отказался внести Президенту представление о бессрочном назначении на должность судьи Онуфриевского районного суда Кировоградской области Александры Шулики.

Как отметила докладчик – член Высшего совета правосудия Елена Ковбий, еще 22 апреля 2019 года судья Александра Шулика удачно прошла квалификационное оценивание судей и набрала 725 баллов.

После вопросов о профессиональной деятельности судьи, ее имуществе и родственных связях, Елена Ковбий обратила внимание, что в 2014 году Александра Шулика посетила Крым, а в 2015-2019 годах неоднократно посещала территорию РФ.

Александра Шулика в ответ сообщила, что на момент поездки в Крым в августе 2014 года она еще не была судьей, а была помощником судьи.

«Мы ездили с мужем на десять дней отдыхать на море. Тогда еще не было запрета на такие поездки в Крым. В Крым ходил даже поезд "Кременчуг-Симферополь". В Крыму "ходили" гривны, продавалась даже украинская колбаса. Мы с мужем считаем, что Крым – это Украина», - рассказала Александра Шулика, добавив, что сейчас она все же считает, что ездить в Крым в 2014 году было опрометчиво с ее стороны, «поскольку это была оккупированная территория».

Относительно поездок в РФ, Александра Шулика сообщила, что в РФ у нее есть родственники, поэтому она с мужем время от времени их проведывала. Последний раз – в 2019 году.

Услышав ответы судьи, Елена Ковбий предложила внести Президенту представление о назначении Александры Шулики на должность судьи.

«Не выявлено сведений, свидетельствующих о несоответствии Шулики критерию добропорядочности и профессиональной этики. Не установлены другие обстоятельства, которые могут негативно повлиять на общественное доверие к судебной власти в связи с назначением Шулики на должность судьи. Учитывая отсутствие полученных в законном порядке сведений, которые ставят под сомнение соответствие кандидата критерию добропорядочности или могут отрицательно повлиять на доверие к судебной власти в связи с ее назначением на должность судьи, предлагаю Высшему совету правосудия принять решение о внесении Президенту представления о назначении Шулики Александры Александровны на должность судьи Онуфриевского районного Кировоградского суда области», - сообщила Елена Ковбий.

По итогам голосования выяснилось, что 13 членов ВСП поддержали внесение представления Президенту, а еще 2 члена ВСП проголосовали «против». При этом отсутствовали на заседании ВСП председатель Верховного Суда Станислав Кравченко и член ВСП Александр Сасевич.

Председатель Совета правосудия Григорий Усик, все же решив, что внесение представления относительно Александры Шулики набрало необходимое количество голосов, начал зачитывать резолютивную часть решения ВСП о внесении представления Президенту.

«Высший совет правосудия решил внести Президенту представление о назначении Шулики Александры Александровны на должность судьи…», - зачитал текст Григорий Усик.

Впрочем, после подсказок других членов ВСП, в частности, заместителя председателя Совета правосудия Дмитрия Лукьянова, Григорий Усик перестал зачитывать текст.

«А-а-а, извиняюсь, 14 голосов нужно? Не хватает голосов, да? Извиняюсь, я ошибочно указал, поскольку для решения этого вопроса об обращении с представлением Президенту минимально необходимое количество голосов – 14. Поскольку проголосовало 13 членов ВСП, то соответственно решение по этому вопросу не принято», - сообщил Григорий Усик.

После этого, учитывая, что предложение докладчика – Елены Ковбий, не набрало необходимого количества голосов, председатель ВСП предложил определиться, кто из членов Совета правосудия будет писать негативное решение в отношении Александры Шулики.

«Поручаю изготовить указанное решение Роману Маселко. Я забылся по этому вопросу…», - не дождавшись соответствующих предложений, сообщил Григорий Усик.

Отметим, что организационные и процедурные проблемы на заседаниях Совета правосудия возникают уже неоднократно.

Некоторые члены ВСП не раз, прямо во время заседаний, жаловались на плохую подготовку заседаний Совета правосудия, на отсутствие заранее подготовленных необходимых им документов или их рассылку членам ВСП уже накануне заседания.

Также, не исключено, что подобные инциденты могут быть связаны с немалой нагрузкой на членов ВСП, поскольку почти на каждое пленарное заседание Совета правосудия сейчас выносятся десятки вопросов, которые нередко не связаны между собой.

Например, на заседании 14 декабря члены ВСП снова будут рассматривать все подряд - увольнение судей в отставку, рекомендации ВККС, консультативное заключение относительно законопроекта о дальнейшей судьбе дел ликвидированного ОАС города Киева, жалобу судей на решение дисциплинарной палаты, уведомления судей о вмешательстве в осуществление правосудия, анализ практики рассмотрения ВСП дисциплинарных дел судей в 2017-2021 годах, вопрос назначения временного исполняющего обязанности председателя Государственной судебной администрации и т. д.

В таком калейдоскопе вопросов не удивительно, что члены Совета правосудия время от времени не успевают даже вникать в их суть.

Автор Вячеслав Хрипун

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