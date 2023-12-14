С целью формирования единого правоприменительного подхода по возможности подтверждения полномочий защитника в суде кассационной инстанции поручением, выданным на срок задержания или содержания под стражей, уголовное производство было передано на рассмотрение Объединенной палаты КУС, но там решили вернуть дело обратно в коллегию судей.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил кассационную жалобу защитника без движения в связи с тем, что поручение для предоставления безвозмездной вторичной правовой помощи не свидетельствовало о наличии у защитника полномочий в защиту интересов осужденного именно в суде кассационной инстанции.

На устранение этого недостатка защитник направил заявление, в котором отметил, что выдача поручений на оказание безвозмездной вторичной правовой помощи осуществляется, в частности, согласно постановлению Кабинета Министров от 17.09.2014 №465.

Коллегия судей КУС постановила определение об открытии кассационного производства по кассационной жалобе защитника, на которое одним из судей коллегии было изложено особое мнение. На стадии открытия кассационного производства коллегией судей КУС при аналогичных обстоятельствах кассационная жалоба защитника также была оставлена без движения.

Во исполнение требований указанного определения защитник в своем заявлении об устранении недостатков его кассационной жалобы отмечал, что по делу при наличии поручения для предоставления безвозмездной вторичной правовой помощи лицу постановлением Второй судебной палаты ККС было открыто кассационное производство.

Позиція Касаційного кримінального суду

Ухвалою колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 5 жовтня 2023 року у цій справі 161/8760/22 кримінальне провадження було передано на розгляд Об’єднаної палати, оскільки, на думку колегії ККС, є необхідність відступити від позиції щодо застосування норм права в подібних правовідносинах, викладених в ухвалі Другої судової палати ККС від 02.02.2023 року у справі № 295/11882/21 в частині щодо підтвердження повноважень захисника в суді касаційної інстанції дорученням, виданим на строк затримання та/або тримання особи під вартою.

Позиція колегії суддів стосовно вирішення проблеми: колегія суддів ККС вважає, що доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, яка відповідно до положень КПК вважається затриманою та/або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не є таким, що підтверджує повноваження захисника на представництво інтересів особи у ВС, оскільки в такому дорученні відсутні будь-які дані про те, що воно діє на стадії касаційного розгляду.

Обґрунтування позиції ККС: колегія суддів ККС зазначила, що в цьому провадженні на усунення недоліків адвокат не надав нового доручення для надання безоплатної правової допомоги, в якому було б зазначено, що він наділений повноваженнями представляти інтереси засудженого саме на стадії касаційного провадження.

Посилання у заяві, поданій на виправлення недоліків, на постанову КМУ не узгоджується з положеннями КПК.

З огляду на вимоги КПК тримання під вартою застосовується лише до обвинуваченого, який втрачає такий статус після набрання обвинувальним вироком законної сили, тобто після винесення рішення судом апеляційної інстанції.

При цьому, з цього часу доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, яка відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважається затриманою, особі, якій обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, на думку колегії суддів ККС, вже не є тим документом, який наділяє захисника правом на прийняття участі на стадії касаційного провадження.

Позиція ОП ККС

Втім, Об’єднана палата ККС ВС вирішила повернути кримінальне провадження за касаційною скаргою захисника засудженого назад на розгляд колегії.

Обґрунтовуючи свою позицію в ухвалі від 5 жовтня 2023 року, якою зазначене кримінальне провадження передано на розгляд об`єднаної палати, колегія суддів дійшла висновку про те, що доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, яка відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважається затриманою та/або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не є таким, що підтверджує повноваження захисника на представництво інтересів особи у Верховному Суді, оскільки в такому дорученні відсутні будь-які дані про те, що воно діє на стадії касаційного розгляду.

Як зазначила ОП ККС, законодавцем сформульовано конкретні умови, наявність сукупності яких слугує підставою для передачі кримінального провадження на розгляд об`єднаної палати. Зокрема, такими обов`язковими умовами є: 1) необхідність відступити від висновку, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів з іншої судової палати або у складі іншої палати; 2) подібність правовідносин, за яких було неоднаково застосовано норми права.

В ухвалі про передачу кримінального провадження на розгляд об`єднаної палати колегія суддів не зазначила, з яким саме висновком та із застосуванням якої саме конкретної норми права вона не погоджується, не обґрунтувавши свою позицію, та як саме відмінно від застосування цієї норми в ухвалі колегії суддів Другої судової палати ККС ВС від 2 лютого 2023 року така норма повинна застосовуватись.

Зі змісту ухвали Другої судової палати ККС ВС від 2 лютого 2023 року вбачається, що колегія суддів не висловлювала позицію та не робила висновку щодо застосування норми права, яка регулює питання підтвердження повноважень захисника в касаційній інстанції. Зазначене рішення стосується вирішення питання про відкриття касаційного провадження, воно не є рішенням Верховного Суду, яке містить висновок щодо застосування норми права, у розумінні ч. 2 ст. 434-1 КПК.

Крім того, колегія суддів Першої судової палати у даному кримінальному провадженні щодо ухвалою від 15 травня 2023 року відкрила касаційне провадження за касаційною скаргою захисника засудженого і провела 5 жовтня 2023 року судовий розгляд.

Завдання об`єднаної палати Верховного Суду – досягти у встановленому законом порядку юридичної визначеності у спірних правовідносинах і запобігти невизначеності у подібних ситуаціях.

Враховуючи зазначене, на думку ОП, ухвала колегії суддів Першої судової палати від 5 жовтня 2023 року не містить підстав для передачі провадження за касаційною скаргою на розгляд об`єднаної палати, а тому кримінальне провадження підлягає поверненню на розгляд колегією суддів для прийняття рішення по суті.

Автор: Наталья Мамченко

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