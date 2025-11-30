Купуєте продукти онлайн — де ховаються ризики та як їх уникнути
Все більше українців купують їжу онлайн — у соцмережах, на торговельних майданчиках та платформах оголошень. Зручно, швидко, інколи дешевше. Але разом із цим зростає ризик придбати продукт невідомого походження та неналежної якості.
Держпродспоживслужба застерігає: частина онлайн-продавців не є бізнесом, а лише звичайними користувачами мережі, і у разі обману або шкоди вплинути на них законним шляхом майже неможливо.
Чому покупки в соцмережах можуть бути небезпечними
Соцмережі та онлайн-майданчики — це лише простір для розміщення оголошень.
Там торгують і бізнеси, і звичайні громадяни, які не є суб’єктами господарювання.
Якщо ви придбали товар у фізичної особи і виникла проблема — прострочений продукт, відсутність обіцяної якості, харчове отруєння — Держпродспоживслужба не має повноважень перевіряти таких «продавців». Вона може контролювати лише тих, хто офіційно зареєстрований.
Як убезпечити себе під час онлайн-покупок їжі
Фахівці радять: перед оплатою уважно перевіряйте інформацію про продавця.
Згідно зі статтею 7 Закону «Про електронну комерцію», на сторінці продавця мають бути вказані:
- повне найменування юридичної особи або ім’я та прізвище ФОП;
- місцезнаходження;
- ідентифікаційний код або реєстраційний номер платника податків.
Якщо цих даних немає — це сигнал, що продавець може бути неперевіреним, а товар — ризикованим.
Не ризикуйте здоров’ям — обирайте перевірених продавців
Якість та безпечність харчових продуктів напряму залежать від умов виробництва, зберігання та транспортування.
Купуючи їжу онлайн, важливо поставити собі кілька запитань:
- Чи відомо, хто виробляє і продає цей продукт?
- Чи є контакти та документи, які підтверджують легальність діяльності?
- Чи можна повернути товар у разі проблеми?
Якщо відповідь хоча б на одне з них викликає сумнів — краще відмовитись від покупки.
Головне правило
Будь-який «домашній» або «фермерський» продукт без підтверджених даних про виробника може бути небезпечним.
Довіряйте лише тим, хто відкрито надає інформацію про себе та свою діяльність.
Онлайн-покупки можуть бути зручними — але тільки тоді, коли ви уважні та обираєте перевірених продавців. Здоров’ям ніколи не варто ризикувати.
