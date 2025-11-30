Купуєте продукти онлайн — де ховаються ризики та як їх уникнути

Уникнути проблем допоможе проста перевірка даних продавця та обачність під час вибору продуктів у мережі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Все більше українців купують їжу онлайн — у соцмережах, на торговельних майданчиках та платформах оголошень. Зручно, швидко, інколи дешевше. Але разом із цим зростає ризик придбати продукт невідомого походження та неналежної якості.

Держпродспоживслужба застерігає: частина онлайн-продавців не є бізнесом, а лише звичайними користувачами мережі, і у разі обману або шкоди вплинути на них законним шляхом майже неможливо.

Чому покупки в соцмережах можуть бути небезпечними

Соцмережі та онлайн-майданчики — це лише простір для розміщення оголошень.

Там торгують і бізнеси, і звичайні громадяни, які не є суб’єктами господарювання.

Якщо ви придбали товар у фізичної особи і виникла проблема — прострочений продукт, відсутність обіцяної якості, харчове отруєння — Держпродспоживслужба не має повноважень перевіряти таких «продавців». Вона може контролювати лише тих, хто офіційно зареєстрований.

Як убезпечити себе під час онлайн-покупок їжі

Фахівці радять: перед оплатою уважно перевіряйте інформацію про продавця.

Згідно зі статтею 7 Закону «Про електронну комерцію», на сторінці продавця мають бути вказані:

повне найменування юридичної особи або ім’я та прізвище ФОП;

місцезнаходження;

ідентифікаційний код або реєстраційний номер платника податків.

Якщо цих даних немає — це сигнал, що продавець може бути неперевіреним, а товар — ризикованим.

Не ризикуйте здоров’ям — обирайте перевірених продавців

Якість та безпечність харчових продуктів напряму залежать від умов виробництва, зберігання та транспортування.

Купуючи їжу онлайн, важливо поставити собі кілька запитань:

Чи відомо, хто виробляє і продає цей продукт?

Чи є контакти та документи, які підтверджують легальність діяльності?

Чи можна повернути товар у разі проблеми?

Якщо відповідь хоча б на одне з них викликає сумнів — краще відмовитись від покупки.

Головне правило

Будь-який «домашній» або «фермерський» продукт без підтверджених даних про виробника може бути небезпечним.

Довіряйте лише тим, хто відкрито надає інформацію про себе та свою діяльність.

Онлайн-покупки можуть бути зручними — але тільки тоді, коли ви уважні та обираєте перевірених продавців. Здоров’ям ніколи не варто ризикувати.

Підпишіться на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA , а також на наш VIBER , сторінку у Facebook та в Instagram , щоб бути в курсі остаточних подій.