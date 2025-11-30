Покупаете продукты онлайн — где скрываются риски и как их избежать

Избежать проблем поможет простая проверка данных продавца и осторожность при выборе продуктов в сети.

Все больше украинцев покупают еду онлайн — в соцсетях, на торговых площадках и платформах объявлений. Удобно, быстро, иногда дешевле. Но вместе с этим растет риск приобрести продукт неизвестного происхождения и ненадлежащего качества.

Госпродпотребслужба предупреждает: часть онлайн-продавцов не является бизнесом, а всего лишь обычными пользователями сети, и в случае обмана или вреда повлиять на них законным путем практически невозможно.

Почему покупки в соцсетях могут быть опасными

Соцсети и онлайн-площадки — это лишь пространство для размещения объявлений.

Там торгуют и бизнесы, и обычные граждане, которые не являются субъектами хозяйствования.

Если вы приобрели товар у физического лица и возникла проблема — просроченный продукт, отсутствие обещанного качества, пищевое отравление — Госпродпотребслужба не имеет полномочий проверять таких «продавцов». Она может контролировать только тех, кто официально зарегистрирован.

Как обезопасить себя при онлайн-покупках еды

Специалисты советуют: перед оплатой внимательно проверяйте информацию о продавце.

Согласно статье 7 Закона «Об электронной коммерции», на странице продавца должны быть указаны:

полное наименование юридического лица или имя и фамилия ФЛП;

местонахождение;

идентификационный код или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Если этих данных нет — это сигнал, что продавец может быть непроверенным, а товар — рискованным.

Не рискуйте здоровьем — выбирайте проверенных продавцов

Качество и безопасность пищевых продуктов напрямую зависят от условий производства, хранения и транспортировки.

Покупая еду онлайн, важно задать себе несколько вопросов:

Известно ли, кто производит и продает этот продукт?

Есть ли контакты и документы, подтверждающие легальность деятельности?

Можно ли вернуть товар в случае проблемы?

Если ответ хотя бы на один из них вызывает сомнение — лучше отказаться от покупки.

Главное правило

Любой «домашний» или «фермерский» продукт без подтвержденных данных о производителе может быть опасным.

Доверяйте только тем, кто открыто предоставляет информацию о себе и своей деятельности.

Онлайн-покупки могут быть удобными — но только тогда, когда вы внимательны и выбираете проверенных продавцов. Здоровьем никогда не стоит рисковать.

