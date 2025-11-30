  1. Общество
  2. / В Украине

Покупаете продукты онлайн — где скрываются риски и как их избежать

11:31, 30 ноября 2025
Избежать проблем поможет простая проверка данных продавца и осторожность при выборе продуктов в сети.
Покупаете продукты онлайн — где скрываются риски и как их избежать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Все больше украинцев покупают еду онлайн — в соцсетях, на торговых площадках и платформах объявлений. Удобно, быстро, иногда дешевле. Но вместе с этим растет риск приобрести продукт неизвестного происхождения и ненадлежащего качества.

Госпродпотребслужба предупреждает: часть онлайн-продавцов не является бизнесом, а всего лишь обычными пользователями сети, и в случае обмана или вреда повлиять на них законным путем практически невозможно.

Почему покупки в соцсетях могут быть опасными

Соцсети и онлайн-площадки — это лишь пространство для размещения объявлений.

Там торгуют и бизнесы, и обычные граждане, которые не являются субъектами хозяйствования.

Если вы приобрели товар у физического лица и возникла проблема — просроченный продукт, отсутствие обещанного качества, пищевое отравление — Госпродпотребслужба не имеет полномочий проверять таких «продавцов». Она может контролировать только тех, кто официально зарегистрирован.

Как обезопасить себя при онлайн-покупках еды

Специалисты советуют: перед оплатой внимательно проверяйте информацию о продавце.

Согласно статье 7 Закона «Об электронной коммерции», на странице продавца должны быть указаны:

  • полное наименование юридического лица или имя и фамилия ФЛП;
  • местонахождение;
  • идентификационный код или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Если этих данных нет — это сигнал, что продавец может быть непроверенным, а товар — рискованным.

Не рискуйте здоровьем — выбирайте проверенных продавцов

Качество и безопасность пищевых продуктов напрямую зависят от условий производства, хранения и транспортировки.

Покупая еду онлайн, важно задать себе несколько вопросов:

  • Известно ли, кто производит и продает этот продукт?
  • Есть ли контакты и документы, подтверждающие легальность деятельности?
  • Можно ли вернуть товар в случае проблемы?

Если ответ хотя бы на один из них вызывает сомнение — лучше отказаться от покупки.

Главное правило

Любой «домашний» или «фермерский» продукт без подтвержденных данных о производителе может быть опасным.

Доверяйте только тем, кто открыто предоставляет информацию о себе и своей деятельности.

Онлайн-покупки могут быть удобными — но только тогда, когда вы внимательны и выбираете проверенных продавцов. Здоровьем никогда не стоит рисковать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Госпродпотребслужба продукты

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]