Покупаете продукты онлайн — где скрываются риски и как их избежать
Все больше украинцев покупают еду онлайн — в соцсетях, на торговых площадках и платформах объявлений. Удобно, быстро, иногда дешевле. Но вместе с этим растет риск приобрести продукт неизвестного происхождения и ненадлежащего качества.
Госпродпотребслужба предупреждает: часть онлайн-продавцов не является бизнесом, а всего лишь обычными пользователями сети, и в случае обмана или вреда повлиять на них законным путем практически невозможно.
Почему покупки в соцсетях могут быть опасными
Соцсети и онлайн-площадки — это лишь пространство для размещения объявлений.
Там торгуют и бизнесы, и обычные граждане, которые не являются субъектами хозяйствования.
Если вы приобрели товар у физического лица и возникла проблема — просроченный продукт, отсутствие обещанного качества, пищевое отравление — Госпродпотребслужба не имеет полномочий проверять таких «продавцов». Она может контролировать только тех, кто официально зарегистрирован.
Как обезопасить себя при онлайн-покупках еды
Специалисты советуют: перед оплатой внимательно проверяйте информацию о продавце.
Согласно статье 7 Закона «Об электронной коммерции», на странице продавца должны быть указаны:
- полное наименование юридического лица или имя и фамилия ФЛП;
- местонахождение;
- идентификационный код или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
Если этих данных нет — это сигнал, что продавец может быть непроверенным, а товар — рискованным.
Не рискуйте здоровьем — выбирайте проверенных продавцов
Качество и безопасность пищевых продуктов напрямую зависят от условий производства, хранения и транспортировки.
Покупая еду онлайн, важно задать себе несколько вопросов:
- Известно ли, кто производит и продает этот продукт?
- Есть ли контакты и документы, подтверждающие легальность деятельности?
- Можно ли вернуть товар в случае проблемы?
Если ответ хотя бы на один из них вызывает сомнение — лучше отказаться от покупки.
Главное правило
Любой «домашний» или «фермерский» продукт без подтвержденных данных о производителе может быть опасным.
Доверяйте только тем, кто открыто предоставляет информацию о себе и своей деятельности.
Онлайн-покупки могут быть удобными — но только тогда, когда вы внимательны и выбираете проверенных продавцов. Здоровьем никогда не стоит рисковать.
