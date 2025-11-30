Довічно ув’язнений в Австралії судиться за право їсти пасту Vegemite за ґратами: каже, що це частина його культури

Ув’язнений позивається до влади штату Вікторія, вимагаючи скасувати заборону на Vegemite, яка діє у місцевих тюрмах із 2006 року.

В Австралії 54-річний Андре Маккензі, засуджений до довічного ув’язнення за вбивство, подав до Верховного суду штату Вікторія позов із вимогою скасувати багаторічну заборону на пасту Vegemite у в’язницях. На його переконання, заборона позбавляє його права «насолоджуватися своєю культурою як австралієць» — саме таке формулювання міститься у судових документах, які отримало видання AP.

Що вимагає ув’язнений

Маккензі просить суд:

скасувати заборону на пасту Vegemite, яка діє в тюрмах Вікторії з 2006 року;

визнати, що пенітенціарні служби не забезпечують йому «достатнього харчування для підтримання добробуту».

Він посилається на місцевий Закон про права людини, який гарантує кожному право зберігати свою культурну ідентичність.

Чому паста Vegemite заборонена в тюрмах

Популярна паста з дріжджового екстракту заборонена з двох причин:

ув’язнені використовували її, щоб маскувати запах наркотиків, вводячи в оману службових собак;

дріжджі можуть бути використані для виготовлення саморобного алкоголю.

Попри те, що виробник Mondelez запевняє: під час виробництва дріжджі повністю інактивуються і Vegemite неможливо збродити, заборона у Вікторії залишається чинною.

Vegemite заборонена і в тюрмах Квінсленду, Південної Австралії, Тасманії та Австралійської столичної території. Водночас у найбільшому штаті — Новому Південному Уельсі — обмежень немає.

Vegemite як національний символ — і джерело суперечок

Vegemite виробляють в Австралії з 1923 року як місцеву альтернативу британському Marmite. Паста — густого темно-коричневого кольору, із різким солоним смаком — має культовий статус: понад 80% австралійських родин тримають її вдома.

У Мельбурні запах Vegemite, який долинає від фабрики, навіть внесли до списку важливих елементів культурної спадщини міста.

Втім, цей смак є вкрай полярним. Екзотичність Vegemite зробила його експонатом «Музею огидної їжі» у Швеції, де паста стоїть поруч із натто, смердючим тофу та «мавпячими мізками».

У 2023 році продукт став причиною дипломатичного конфлікту: канадські регулятори тимчасово заборонили продаж Vegemite у кафе в Торонто. До ситуації втрутився австралійський прем’єр Ентоні Албаніз, і невдовзі заборону скасували.

Що буде далі

Судовий розгляд справи Маккензі призначено на наступний рік.

Рішення може стати прецедентом у питанні обмежень для ув’язнених та їхнього права на доступ до продуктів, які мають культурне значення для австралійців.

