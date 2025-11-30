  1. У світі

Довічно ув’язнений в Австралії судиться за право їсти пасту Vegemite за ґратами: каже, що це частина його культури

14:31, 30 листопада 2025
Ув’язнений позивається до влади штату Вікторія, вимагаючи скасувати заборону на Vegemite, яка діє у місцевих тюрмах із 2006 року.
Довічно ув’язнений в Австралії судиться за право їсти пасту Vegemite за ґратами: каже, що це частина його культури
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Австралії 54-річний Андре Маккензі, засуджений до довічного ув’язнення за вбивство, подав до Верховного суду штату Вікторія позов із вимогою скасувати багаторічну заборону на пасту Vegemite у в’язницях. На його переконання, заборона позбавляє його права «насолоджуватися своєю культурою як австралієць» — саме таке формулювання міститься у судових документах, які отримало видання AP.

Що вимагає ув’язнений

Маккензі просить суд:

  • скасувати заборону на пасту Vegemite, яка діє в тюрмах Вікторії з 2006 року;
  • визнати, що пенітенціарні служби не забезпечують йому «достатнього харчування для підтримання добробуту».

Він посилається на місцевий Закон про права людини, який гарантує кожному право зберігати свою культурну ідентичність.

Чому паста Vegemite заборонена в тюрмах

Популярна паста з дріжджового екстракту заборонена з двох причин:

  • ув’язнені використовували її, щоб маскувати запах наркотиків, вводячи в оману службових собак;
  • дріжджі можуть бути використані для виготовлення саморобного алкоголю.

Попри те, що виробник Mondelez запевняє: під час виробництва дріжджі повністю інактивуються і Vegemite неможливо збродити, заборона у Вікторії залишається чинною.

Vegemite заборонена і в тюрмах Квінсленду, Південної Австралії, Тасманії та Австралійської столичної території. Водночас у найбільшому штаті — Новому Південному Уельсі — обмежень немає.

Vegemite як національний символ — і джерело суперечок

Vegemite виробляють в Австралії з 1923 року як місцеву альтернативу британському Marmite. Паста — густого темно-коричневого кольору, із різким солоним смаком — має культовий статус: понад 80% австралійських родин тримають її вдома.

У Мельбурні запах Vegemite, який долинає від фабрики, навіть внесли до списку важливих елементів культурної спадщини міста.

Втім, цей смак є вкрай полярним. Екзотичність Vegemite зробила його експонатом «Музею огидної їжі» у Швеції, де паста стоїть поруч із натто, смердючим тофу та «мавпячими мізками».

У 2023 році продукт став причиною дипломатичного конфлікту: канадські регулятори тимчасово заборонили продаж Vegemite у кафе в Торонто. До ситуації втрутився австралійський прем’єр Ентоні Албаніз, і невдовзі заборону скасували.

Що буде далі

Судовий розгляд справи Маккензі призначено на наступний рік.

Рішення може стати прецедентом у питанні обмежень для ув’язнених та їхнього права на доступ до продуктів, які мають культурне значення для австралійців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд позов в'язниця Австралія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Позовна давність повернулася: чи справді суд може «списати» комунальні борги через війну

В Україні відновили перебіг строків позовної давності, і хоча суд може поновити пропущені строки у виняткових випадках, розраховувати на масове прощення комунальних боргів через війну не варто.

Депутати планують надати право на безоплатне паркування ще одній категорії українців

Законопроект пропонує надати право на безоплатне паркування на спеціальних місцях не лише людям з інвалідністю, а й громадянам із тимчасовими порушеннями здоров’я.

«Оберіг» на паузі: ТЦК подав у розшук колишнього резервіста, списаного за станом здоров’я ще у 2009 році

Позивача, виключеного з обліку понад 15 років тому, вважали ухилянтом через помилку, яку виправив лише апеляційний суд.

Інвалідність – не перепустка через кордон: суд не дозволив чоловіку супроводжувати дружину, яка потребує догляду

Ключовою підставою для відмови стало ненадання довідки про відстрочку, без якої військовозобов’язаний не може виїхати з України у період воєнного стану.

Мін’юст виступив проти законопроєктів про примусове виконання рішень державними боржниками: що не так із реформою

Міністерство юстиції не підтримало законопроєкти 14162 та 14163, які передбачають зміну системи виконання виконавчих проваджень, коли боржником виступає держава або державні підприємства.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]