Пожизненно заключенный в Австралии судится за право есть пасту Vegemite за решеткой: он говорит, что это часть его культуры

14:31, 30 ноября 2025
Заключённый подает иск против властей штата Виктория, требуя отменить запрет на Vegemite, который действует в местных тюрьмах с 2006 года.
В Австралии 54-летний Андре Маккензи, приговоренный к пожизненному заключению за убийство, подал в Верховный суд штата Виктория иск с требованием отменить многолетний запрет на пасту Vegemite в тюрьмах. По его убеждению, запрет лишает его права «наслаждаться своей культурой как австралиец» — именно такая формулировка содержится в судебных документах, которые получило издание AP.

Что требует заключенный

Маккензи просит суд:

  • отменить запрет на пасту Vegemite, который действует в тюрьмах Виктории с 2006 года;
  • признать, что пенитенциарные службы не обеспечивают ему «достаточного питания для поддержания благополучия».

Он ссылается на местный Закон о правах человека, который гарантирует каждому право сохранять свою культурную идентичность.

Почему паста Vegemite запрещена в тюрьмах

Популярная паста из дрожжевого экстракта запрещена по двум причинам:

  • заключенные использовали ее, чтобы маскировать запах наркотиков, вводя в заблуждение служебных собак;
  • дрожжи могут быть использованы для изготовления самодельного алкоголя.

Несмотря на то, что производитель Mondelez утверждает: в процессе производства дрожжи полностью инактивируются и Vegemite невозможно забродить, запрет в Виктории остается в силе.

Vegemite запрещена и в тюрьмах Квинсленда, Южной Австралии, Тасмании и Австралийской столичной территории. В то же время в самом большом штате — Новом Южном Уэльсе — ограничений нет.

Vegemite как национальный символ — и источник споров

Vegemite производят в Австралии с 1923 года как местную альтернативу британскому Marmite. Паста — густая, темно-коричневая, с резким соленым вкусом — имеет культовый статус: более 80% австралийских семей держат ее дома.

В Мельбурне запах Vegemite, который доносится от фабрики, даже внесли в список важных элементов культурного наследия города.

Однако вкус пасты крайне поляризует. Экзотичность Vegemite сделала ее экспонатом «Музея отвратительной еды» в Швеции, где паста стоит рядом с натто, вонючим тофу и «мозгами обезьяны».

В 2023 году продукт стал причиной дипломатического конфликта: канадские регуляторы временно запретили продажу Vegemite в кафе в Торонто. В ситуацию вмешался австралийский премьер Энтони Албаниз, и вскоре запрет был снят.

Что будет дальше

Судебное разбирательство дела Маккензи назначено на следующий год.

Решение может стать прецедентом в вопросе ограничений для заключенных и их права на доступ к продуктам, которые имеют культурное значение для австралийцев.

