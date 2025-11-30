Пожизненно заключенный в Австралии судится за право есть пасту Vegemite за решеткой: он говорит, что это часть его культуры
В Австралии 54-летний Андре Маккензи, приговоренный к пожизненному заключению за убийство, подал в Верховный суд штата Виктория иск с требованием отменить многолетний запрет на пасту Vegemite в тюрьмах. По его убеждению, запрет лишает его права «наслаждаться своей культурой как австралиец» — именно такая формулировка содержится в судебных документах, которые получило издание AP.
Что требует заключенный
Маккензи просит суд:
- отменить запрет на пасту Vegemite, который действует в тюрьмах Виктории с 2006 года;
- признать, что пенитенциарные службы не обеспечивают ему «достаточного питания для поддержания благополучия».
Он ссылается на местный Закон о правах человека, который гарантирует каждому право сохранять свою культурную идентичность.
Почему паста Vegemite запрещена в тюрьмах
Популярная паста из дрожжевого экстракта запрещена по двум причинам:
- заключенные использовали ее, чтобы маскировать запах наркотиков, вводя в заблуждение служебных собак;
- дрожжи могут быть использованы для изготовления самодельного алкоголя.
Несмотря на то, что производитель Mondelez утверждает: в процессе производства дрожжи полностью инактивируются и Vegemite невозможно забродить, запрет в Виктории остается в силе.
Vegemite запрещена и в тюрьмах Квинсленда, Южной Австралии, Тасмании и Австралийской столичной территории. В то же время в самом большом штате — Новом Южном Уэльсе — ограничений нет.
Vegemite как национальный символ — и источник споров
Vegemite производят в Австралии с 1923 года как местную альтернативу британскому Marmite. Паста — густая, темно-коричневая, с резким соленым вкусом — имеет культовый статус: более 80% австралийских семей держат ее дома.
В Мельбурне запах Vegemite, который доносится от фабрики, даже внесли в список важных элементов культурного наследия города.
Однако вкус пасты крайне поляризует. Экзотичность Vegemite сделала ее экспонатом «Музея отвратительной еды» в Швеции, где паста стоит рядом с натто, вонючим тофу и «мозгами обезьяны».
В 2023 году продукт стал причиной дипломатического конфликта: канадские регуляторы временно запретили продажу Vegemite в кафе в Торонто. В ситуацию вмешался австралийский премьер Энтони Албаниз, и вскоре запрет был снят.
Что будет дальше
Судебное разбирательство дела Маккензи назначено на следующий год.
Решение может стать прецедентом в вопросе ограничений для заключенных и их права на доступ к продуктам, которые имеют культурное значение для австралийцев.
