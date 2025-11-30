На Хмельниччині школярка телефонувала вчителю і матюкалась в слухавку — матір заплатить 850 гривень штрафу

Суд встановив, що неповнолітня школярка здійснювала хуліганські дзвінки педагогу, а мати не виконувала батьківських обов’язків.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині суд оштрафував матір, донька якої разом із однолітками телефонувала вчителю та ображала його. Постанову в справі №688/5638/25 ухвалив Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області.

За матеріалами справи, жінка неналежно контролювала поведінку своєї неповнолітньої доньки, яка у жовтні 2025 року разом з іншими підлітками здійснювала телефонні дзвінки вчителю ліцею. Діти спершу мовчали у слухавку, пізніше — вживали нецензурну лексику, чинили психологічний тиск та телефонували дружині педагога. Суд визнав, що ініціаторкою цих дій була саме донька.

Суд встановив, що мати не забезпечила належних умов виховання дитини, не займалася її розвитком та не контролювала поведінку, що призвело до вчинення дитиною протиправних дій, які мають ознаки дрібного хуліганства.

Жінка на засідання не з’явилася, але подала заяву про розгляд справи без неї, визнала вину та щиро розкаялася.

З урахуванням обставин суд призначив їй штраф у розмірі 850 грн (50 неоподатковуваних мінімумів), а також зобов’язав сплатити судовий збір — 605,60 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.