  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Хмельниччині школярка телефонувала вчителю і матюкалась в слухавку — матір заплатить 850 гривень штрафу

11:13, 30 листопада 2025
Суд встановив, що неповнолітня школярка здійснювала хуліганські дзвінки педагогу, а мати не виконувала батьківських обов’язків.
На Хмельниччині школярка телефонувала вчителю і матюкалась в слухавку — матір заплатить 850 гривень штрафу
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині суд оштрафував матір, донька якої разом із однолітками телефонувала вчителю та ображала його. Постанову в справі №688/5638/25 ухвалив Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області.

За матеріалами справи, жінка неналежно контролювала поведінку своєї неповнолітньої доньки, яка у жовтні 2025 року разом з іншими підлітками здійснювала телефонні дзвінки вчителю ліцею. Діти спершу мовчали у слухавку, пізніше — вживали нецензурну лексику, чинили психологічний тиск та телефонували дружині педагога. Суд визнав, що ініціаторкою цих дій була саме донька.

Суд встановив, що мати не забезпечила належних умов виховання дитини, не займалася її розвитком та не контролювала поведінку, що призвело до вчинення дитиною протиправних дій, які мають ознаки дрібного хуліганства.

Жінка на засідання не з’явилася, але подала заяву про розгляд справи без неї, визнала вину та щиро розкаялася.

З урахуванням обставин суд призначив їй штраф у розмірі 850 грн (50 неоподатковуваних мінімумів), а також зобов’язав сплатити судовий збір — 605,60 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд діти Хмельницький штраф школа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Позовна давність повернулася: чи справді суд може «списати» комунальні борги через війну

В Україні відновили перебіг строків позовної давності, і хоча суд може поновити пропущені строки у виняткових випадках, розраховувати на масове прощення комунальних боргів через війну не варто.

Депутати планують надати право на безоплатне паркування ще одній категорії українців

Законопроект пропонує надати право на безоплатне паркування на спеціальних місцях не лише людям з інвалідністю, а й громадянам із тимчасовими порушеннями здоров’я.

«Оберіг» на паузі: ТЦК подав у розшук колишнього резервіста, списаного за станом здоров’я ще у 2009 році

Позивача, виключеного з обліку понад 15 років тому, вважали ухилянтом через помилку, яку виправив лише апеляційний суд.

Інвалідність – не перепустка через кордон: суд не дозволив чоловіку супроводжувати дружину, яка потребує догляду

Ключовою підставою для відмови стало ненадання довідки про відстрочку, без якої військовозобов’язаний не може виїхати з України у період воєнного стану.

Мін’юст виступив проти законопроєктів про примусове виконання рішень державними боржниками: що не так із реформою

Міністерство юстиції не підтримало законопроєкти 14162 та 14163, які передбачають зміну системи виконання виконавчих проваджень, коли боржником виступає держава або державні підприємства.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]